El 25 aniversario de la Travesía a la cova de ses Llagostes ya tiene vencedores

La Travesía a nado a la cova de ses Llagostes, una de las citas más emblemáticas de las fiestas de Sant Bartomeu, alcanzó este domingo su 25ª edición con un ambiente festivo, competitivo y emotivo. La prueba, organizada por el Club Trijasa, reunió a 235 participantes que cubrieron los 750 metros entre es Caló des Moro y la cova de ses Llagostes, una distancia corta pero muy simbólica que se ha convertido ya en tradición en Sant Antoni.

El vencedor absoluto fue Javier Cardona, una leyenda de la travesía, que regresó al primer puesto con enorme satisfacción tras más de una década sin alzarse con la victoria. Cardona, que ostenta el récord masculino de la prueba (8’24” en 2005), suma ya 12 triunfos, el último en 2012. El segundo puesto fue para Alberto Parrilla Ponce, ganador de la pasada edición y uno de los nombres más destacados del palmarés, mientras que Rafa Reyes completó el podio.

En categoría femenina, la vencedora fue Susana Sevillano, que ya inscribió su nombre en el palmarés en 2014. La acompañaron en el podio Jimena García, segunda, y Sofía Juan, tercera, vencedora a su vez de la travesía paralela del canal des Caló des Moro.

La participación se acercó al límite establecido por la organización —250 plazas—, con 235 nadadores en el agua. No se alcanzó el récord de inscripciones (376 en 2014), pero la cifra confirma la consolidación de un evento muy popular en el calendario festivo. Además, el Aquarium Cap Blanc acogió posteriormente una jornada especial, también con aforo limitado, que incluyó el tradicional sorteo de langostas entre los asistentes.

Homenaje por el 25º aniversario

Con motivo de esta efeméride, el Hotel Blau Park fue escenario al mediodía de un emotivo acto conmemorativo. En él se rindió homenaje a los ganadores de las 25 ediciones celebradas hasta la fecha, con entrega de placas y reconocimientos especiales. La olímpica Mireia Belmonte, vencedora en 2013, no pudo asistir pero envió un vídeo de felicitación y un entrenador suyo recogió la distinción en su nombre.

El Ayuntamiento de Sant Antoni ofreció un catering a todos los asistentes y se sumó al homenaje a las familias de tres miembros históricos del Club Trijasa ya fallecidos: Vicent Yern, Peter Bezemer y Bernat Ribas.

Entre los nadadores distinguidos por su trayectoria destacaron Lourdes Roig Planells, que conserva el récord femenino (9’31’’ en 1998), Javier Bonet Salva, con cuatro triunfos a finales de los noventa, Soraya Pérez Ortiz, vencedora en cuatro ediciones consecutivas, o Marta Ribas Marí y Alberto Parrilla Ponce, ambos con múltiples victorias en su haber.

En el recuerdo quedó la primera edición, celebrada en 1995, cuyo ganador fue Marcos Juan Tomás. Desde entonces, la travesía ha superado parones por diversas circunstancias —entre ellas la pandemia de la Covid-19— para consolidarse como una de las citas deportivas y festivas más queridas del verano en Sant Antoni.