La SD Ibiza visita al Andratx en la final de la fase autonómica de la Copa RFEF
El equipo que gane conseguirá el billete hacia los octavos de final de la fase nacional
La SD Ibiza afronta su primer partido decisivo de la temporada. El equipo de Raúl Casañ se medirá este sábado al Andratx (18 horas, Campo Municipal de Sa Plana) en la final de la fase autonómica de la Copa Federación.
Los ibicencos, que se deshicieron de la Peña Deportiva en los penaltis de las semifinales el pasado sábado, viajan a Mallorca con la ilusión de regresar a Ibiza con este trofeo, que otorga el billete a los octavos de final de la fase nacional, en la que los cuatro equipos que lleguen a semifinales tendrán acceso para la Copa del Rey.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las obras del nuevo estadio de Ibiza toman forma
- De Ibiza a Primera División: cinco casos de éxito tras probar fortuna en la isla
- Saltan las alarmas en la SD Ibiza
- La SD Ibiza hace oficial el fichaje de Sergio Rico
- La Peña Deportiva y el Inter Ibiza incorporan talento de la UD Ibiza
- La SD Ibiza se lleva el derbi copero en la tanda de penaltis
- Tres de tres para Sevillano y gran papel del Ibiza Half Triathlon en el Acuatlón Platja d'en Bossa
- La UD Ibiza encara el final del mercado con frentes abiertos