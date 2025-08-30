Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La SD Ibiza visita al Andratx en la final de la fase autonómica de la Copa RFEF

El equipo que gane conseguirá el billete hacia los octavos de final de la fase nacional

Pepe Bernal en el entreno del viernes. | SD IBIZA

Jesús Rodríguez

Ibiza

La SD Ibiza afronta su primer partido decisivo de la temporada. El equipo de Raúl Casañ se medirá este sábado al Andratx (18 horas, Campo Municipal de Sa Plana) en la final de la fase autonómica de la Copa Federación.

Los ibicencos, que se deshicieron de la Peña Deportiva en los penaltis de las semifinales el pasado sábado, viajan a Mallorca con la ilusión de regresar a Ibiza con este trofeo, que otorga el billete a los octavos de final de la fase nacional, en la que los cuatro equipos que lleguen a semifinales tendrán acceso para la Copa del Rey.

