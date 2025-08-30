La SD Ibiza derrota al Andratx y se clasifica para la fase nacional de la Copa RFEF

La SD Ibiza ha levantado este sábado su primer título de la temporada tras imponerse al Andratx en la final balear de la Copa Federación. El conjunto que dirige Raúl Casañ se llevó el triunfo en el Campo Municipal de Sa Plana gracias a un solitario tanto en el minuto 20, suficiente para sellar el billete a la fase nacional del torneo.

Los rojillos, que llegaron a la cita después de superar a la Peña Deportiva en una agónica tanda de penaltis en semifinales, viajaron a Mallorca con la ilusión de prolongar su aventura copera. Y cumplieron el objetivo. Con un planteamiento sólido, el bloque ibicenco supo adelantarse pronto en el marcador y después gestionar la ventaja con orden y oficio ante un Andratx que lo intentó hasta el final, empujado por su afición.

El gol, que valió un título y la clasificación para los octavos de final de la Copa Federación, confirma el buen arranque competitivo de la SD Ibiza en un curso que se presenta exigente. Más allá del trofeo, el premio es doble: alcanzar la fase nacional sitúa al conjunto de Casañ a solo dos rondas de una posible clasificación para la Copa del Rey, objetivo que motiva a jugadores y cuerpo técnico.

Con esta victoria, la SD Ibiza suma confianza y refuerza su proyecto deportivo, en el que la Copa Federación se convierte en un escaparate ideal para medir su ambición. Ahora, el equipo ya piensa en los próximos compromisos antes de comenzar la Liga en el grupo 3 de Segunda RFEF.