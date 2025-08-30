El Luchador se clasifica para la final balear por un billete para la Copa del Rey

El Luchador hizo historia este sábado en Sant Antoni al imponerse por 2-1 al Sporting de Mahón en las semifinales de la Copa Illes Balears, un triunfo que permite al conjunto ibicenco alcanzar la final autonómica y mantener vivo el sueño de disputar la Copa del Rey.

El choque comenzó cuesta arriba para los locales, ya que Mario Lastra adelantó al Sporting en el minuto 8. Sin embargo, el Luchador reaccionó rápido y apenas diez minutos después igualó el marcador gracias a un tanto del delantero nigeriano Olawale Durosimi. Desde entonces, el partido se convirtió en una batalla intensa, con ocasiones en ambas áreas y un público entregado en el municipal de Sant Antoni.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció Gabriel Florit en el minuto 90 para desatar la locura en la grada con el gol de la victoria, que coloca al Luchador en la gran final. “Seguimos trabajando para posicionar el nombre del club en el mapa balear. Tras ganar el pasado junio al CF San Rafael, nos posicionamos como el único representante de Ibiza en la Copa Illes Balears”, habían afirmado desde la entidad antes del duelo.

Ahora, el equipo santantoniense buscará completar la gesta y firmar su billete para la previa de la Copa del Rey, consolidándose como estandarte del fútbol ibicenco. El rival en la final será el ganador de la eliminatoria que enfrenta este domingo al Sineu y el Sant Jordi de Mallorca. El vencedor de la Copa Illes Balears jugará una previa con un rival de otra comunidad autónoma por una plaza en el torneo del KO.