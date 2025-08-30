El Class Sant Antoni de Josep Maria Berrocal echa a andar

El nuevo Class Bàsquet Sant Antoni se puso en marcha este sábado 30 de agosto en el Pabellón de Es Viver, en Eivissa, donde el equipo ‘portmanyí’ arrancó los entrenamientos debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en Sa Pedrera. Lo hizo con muchas novedades en sus filas, tanto en el ‘staff’ técnico como en la plantilla, pero con la misma ilusión de intentar conseguir el ascenso a Primera FEB, que se le escurrió de las manos en las dos últimas temporadas.

El nuevo director de la orquesta pitusa es Josep Maria Berrocal, un técnico con amplia experiencia en el baloncesto profesional (llegó a subir al Menorca a ACB y ha estado en equipos de Euroliga), que ahora ha aceptado el reto de intentar hacer historia con los ibicencos. Cuenta con una plantilla de calidad en la que repiten Dani de la Rúa, Greg Gantt y Javi Rodríguez, pero a la se han unido varios jugadores: los bases Gerard Blat y Kai Johnson; los aleros Jeff Solarin, Iker Ruiz y Santi Paz; los ala-pívot Rodrigo Gómez y Mohamed Issouf; y los pívots Emil Stoilov y Nikola Zizic.

Junto a Berrocal estarán, como técnicos ayudantes, Cristina Miguel, Marc Jàtiva y Beatriz Pacheco. Además, se han incorporado Daniela Ricci (en el puesto de fisioterapeuta) e Izan Ortega (en calidad de preparador físico). El entrenador catalán ha derrochado sabiduría e intensidad en su primera jornada de trabajo, en la que ha contado con todos los jugadores disponibles, excepto Solarin, que no ha llegado aún a la isla.

Berrocal ya ha empezado a dejar su sello en una plantilla a la que le esperan duras sesiones de trabajo hasta la disputa del primer partido amistoso preparatorio. Será en el Trofeo Illes Balears AON, en el que los sanantonienses se enfrentarán al Palmer Basket Mallorca Palma (de Primera FEB), el próximo 7 de septiembre.

Berrocal aseguró que están garantizados el “trabajo”, el “sacrificio” y la “ilusión”. Todo para “competir de la mejor forma posible”, siendo “capaces de adaptarse a las dificultades”. “Ya empezamos con un escenario muy diferente al que queríamos, pero sin ningún tipo de excusas. Debemos trabajar todos en la misma dirección. No importa tanto el qué haces, sino cómo lo haces y hacerlo juntos. No me acuerdo ninguna temporada en mi vida, tanto entrenando a niños como a profesionales, que no haya tenido obstáculos o problemas. Hay que entender que esto es parte del trabajo, como cualquier otro, y aprovechar cada día”.

“¿Lo de subir o no subir? Para mí no es una obligación, es un deseo, una ilusión, un objetivo y un sueño. Lo único que puedo controlar es el día a día. Si me centro sólo en el final no voy a llegar a ese final, estoy convencidísimo. Esa es mi filosofía”, declaró Berrocal. “A todo el mundo le gustaría subir de categoría, cuanto antes mejor. Pero la única manera que he aprendido con los años es el día a día”, añadió el preparador de los baleares.

Por otra parte, Berrocal manifestó que para decantarse por el proyecto del Sant Antoni fue clave la figura de Jordi Grimau, director deportivo de los de Portmany. “Si no estuviera Jordi igual no habría venido. Somos amigos, nos conocemos de toda la vida. Desde Alemania e Israel, he pasado dos o tres años duros, intensos, por muchos motivos personales y profesionales. Había oportunidades de marchar fuera, pero creía que lo que necesitamos mi familia y yo era estar en un sitio más pequeño y familiar. Me daba igual el nivel, pero con la ambición de crecer, como el Sant Antoni. Y aquí estamos”, sentenció el técnico catalán.

Mientras, Dani de la Rúa, capitán de los pitiusos, fue claro al respecto al curso 25-26: “Esperemos lograr el ansiado objetivo del ascenso a Primera FEB. En los dos años que he estado aquí nos hemos quedado a las puertas por dos o tres puntos y tengo la espinita clavada. Ojalá me la pueda sacar”, manifestó el primer capitán. El de Azuqueca de Henares aseguró que se ha conformado un “equipo para estar lo más arriba posible” gracias al buen trabajo del club. “Pero esto es baloncesto. Hay que trabajar desde el minuto uno, hacer equipo y hay que ganarlo en la pista”, terminó diciendo el talentoso base de los sanantonienses.