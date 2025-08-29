Sant Josep abre el proceso de inscripción a los cursillos de natación infantil para la temporada 2025-2026

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través del Departamento de Deportes, abre el proceso de preinscripción en los cursillos de natación infantil que se ofrecen en la piscina municipal para la temporada 2025-2026. Esta actividad se dirige a niños a partir de los 2 años (nacidos en 2023) y hasta los nacidos en 2014, con una oferta de plazas limitada según el año de nacimiento. Las preinscripciones para niños empadronados en el municipio se podrán realizar exclusivamente de forma telemática, a través del formulario habilitado, entre los días 8 y 12 de septiembre. El formulario estará disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/WhMHCsJ4BhXhmkZW8.

Finalizado este plazo, se publicará el listado de preinscritos el martes 16 de septiembre. En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, se ha previsto un sorteo público, que tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 11 horas en la misma piscina municipal. Las familias que obtengan plaza recibirán un correo electrónico con las instrucciones para realizar el pago. Este deberá efectuarse con tarjeta bancaria en las instalaciones de la piscina, entre los días 22 y 26 de septiembre, en horario de 8 a 22 horas.

Por otra parte, los niños que no obtengan plaza pasarán automáticamente a formar parte de una lista de espera, que se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2026. Por último, cabe recordar que las inscripciones para no residentes en el municipio se abrirán a partir del 1 de octubre, a través del mismo enlace. También desde esta fecha se iniciará el período de inscripción para los cursillos de adultos, tanto de natación como de aquagym, que se podrán gestionar llamando al 971 80 15 04 o bien enviando un correo electrónico a piscina@santjosep.org.