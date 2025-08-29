Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
El Inter Ibiza ficha a un jugador de la Primera División polaca
El equipo de Fourcade refuerza su defensa con la llegada de Dani Ramírez
Quedan pocos días para el cierre del mercado de fichajes y las direcciones deportivas de los equipos trabajan a destajo para terminar de cerrar sus plantillas. Este viernes, el Inter Ibiza anunció la llegada del defensa Dani Ramírez, que aterriza en Ibiza para apuntalar la zaga del conjunto de Carlos Fourcade.
Ramírez, que mide más de 1.90 metros, llega procedente del Rakow Czestochowa, de la Primera División polaca, cuenta con experiencia en clubes como el Sabadell y la Pobla de Mafumet. En 2023, el central fichó por el Wisla de Cracovia, antes de enrolarse en el filial del Rakow en el pasado mercado invernal. Ahora, el zaguero regresa a España para defender la camiseta del Inter Ibiza.
