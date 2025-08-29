Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Inter Ibiza ficha a un jugador de la Primera División polaca

El equipo de Fourcade refuerza su defensa con la llegada de Dani Ramírez

Imagen de archivo de Dani Ramírez

Imagen de archivo de Dani Ramírez / Bartek Ziólkowski

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Quedan pocos días para el cierre del mercado de fichajes y las direcciones deportivas de los equipos trabajan a destajo para terminar de cerrar sus plantillas. Este viernes, el Inter Ibiza anunció la llegada del defensa Dani Ramírez, que aterriza en Ibiza para apuntalar la zaga del conjunto de Carlos Fourcade.

Ramírez, que mide más de 1.90 metros, llega procedente del Rakow Czestochowa, de la Primera División polaca, cuenta con experiencia en clubes como el Sabadell y la Pobla de Mafumet. En 2023, el central fichó por el Wisla de Cracovia, antes de enrolarse en el filial del Rakow en el pasado mercado invernal. Ahora, el zaguero regresa a España para defender la camiseta del Inter Ibiza.

