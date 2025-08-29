Se inicia la licitación para la construcción del segundo campo de fútbol en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado este viernes el inicio del proceso de licitación para la construcción de un nuevo campo de fútbol de césped artificial destinado a las categorías inferiores. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.349.095,57€ (IVA incluido), tiene como objetivo «ampliar y mejorar las instalaciones deportivas del municipio, respondiendo a la creciente demanda de espacios para la práctica del fútbol».

El nuevo campo de fútbol, que se ubicará junto al complejo deportivo municipal existente, tendrá unas dimensiones de 100x64 metros, con bandas exteriores de seguridad de 2,5 metros en las bandas transversales y 1,5 metros en las longitudinales. Además, contará con una banda perimetral pavimentada de 2 metros en los lados longitudinales y 3 metros en los transversales, lo que resultará en unas dimensiones totales de 111x71 metros, cumpliendo con las exigencias de las normas NIDE (Normas sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento, actualización 2024).

El campo estará delimitado por una valla perimetral con un primer tramo de un metro de bloques de hormigón revestidos y un segundo tramo de valla metálica, con protección antiimpactos en su cara interior. A la vez, se proyectan dos accesos: Uno para vehículos y otro para peatones, que serán temporales hasta que se puedan utilizar los accesos existentes del complejo deportivo.

El plazo de ejecución de las obras se estima en cinco meses y el proceso de licitación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

Para el concejal de Deportes de Santa Eulària, Toni Ramon, «esta infraestructura da respuesta a una demanda histórica en el municipio, así como a la necesidad de infraestructuras adecuadas para la práctica deportiva de las categorías inferiores. Con esta inversión, reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y con la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales».

La construcción de este segundo campo de fútbol en el municipio contribuirá a «fomentar el deporte y el bienestar de los ciudadanos». Además, se destaca que el proyecto «cumple con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya que está incluido en el presupuesto del ejercicio 2025 de la Corporación».