Formentera abre las inscripciones para las escuelas deportivas de atletismo, tenis y tiro con arco

El Consell Insular de Formentera, a través del área de Deportes, ha anunciado la apertura del período de inscripciones para las escuelas deportivas de atletismo, tenis y tiro con arco, una oferta formativa que tiene como objetivo «fomentar la actividad física y los hábitos saludables entre niños y jóvenes en la isla».

Atletismo

El curso de atletismo empezará el 1 de octubre y se desarrollará en la pista municipal con la colaboración del Grup Esportiu Espalmador. Las sesiones estarán adaptadas por edades y niveles:

• Pequeños (2017-2019): lunes y miércoles, de 17.30 a 18.30 horas.

• Mediana edad (2015-2016): martes y jueves, de 17 a 18.30 horas.

• Adultos (2009-2014): martes y jueves, de 17 a 18.30 horas, y miércoles de 16 a 17:30 horas.

Las inscripciones se abrirán el 1 de septiembre en el Polideportivo Antoni Blanc. Más información en grupesportiuespalmador@gmail.com.

Tenis

El curso de tenis empezará el 15 de septiembre en las pistas municipales de Sant Francesc, con la colaboración del Club Tenis Isla de Formentera. Se divide en dos programas:

• General (a partir de los cinco años): lunes, martes, jueves y viernes, de 16 a 17 horas.

• De perfeccionamiento: lunes, martes, jueves y viernes, en horarios de 17 a 18 horas, de 17.30 a 18.30 horas o de 17.30 a 19 horas.

Las inscripciones también se inician el 1 de septiembre en el Club Tenis Illa de Formentera. Más información en tenisillaformentera@gmail.com.

Tiro con arco

Esta disciplina se llevará a cabo en el polideportivo del IES Marc Ferrer, con la colaboración del Club Tiro con Arc Formentera. Se proponen dos niveles formativos:

• Iniciación (9-15 años): a partir del 2 de octubre, martes y jueves, de 15.30 a 17 horas.

• Perfeccionamiento (acceso por criterio técnico): a partir del 16 de septiembre, martes y jueves, de 17 a 20 horas.

Las inscripciones empezarán el 1 de septiembre en el Polideportivo Antoni Blanc. Más información en info@arcoibiza.com.

El Consell, en la nota, "anima a todas las familias a inscribir a los niños y jóvenes en estas escuelas", ya que ofrecen «una oportunidad única para crecer en valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo, además de disfrutar del deporte y del entorno de Formentera».