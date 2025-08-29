Dos equipos referentes del ciclismo femenino confirman su participación en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025, que este año dedica su edición al concepto de familia, contará con la presencia de dos equipos femeninos que representan el presente y el futuro del ciclismo nacional: el UPV Women’s Cycling Team, desde Valencia, y el Illes Balears–Arabay Cycling Team, con algunas de las jóvenes promesas más destacadas del panorama balear. Con su participación, la Vuelta a Ibiza reafirma su compromiso con la promoción del ciclismo femenino, sumando visibilidad y protagonismo a las corredoras en un evento que combina deporte, convivencia y el incomparable escenario de la isla.

El conjunto valenciano se ha convertido en un clásico de la prueba. Su Team Manager, David Sánchez, destaca la esencia que les mueve a volver cada año: «Desde el UPV Women’s Cycling Team siempre estamos muy felices de poder estar en familia, que es lo que representa la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo para nosotros. Es un punto de encuentro de todos los equipos y personas relevantes del mundo del ciclismo, en un paisaje emblemático y con una organización de diez. Para nosotros también sirve como clausura de temporada e inicio de la siguiente. El ambiente familiar dentro del equipo es una de nuestras máximas, de ahí que esta edición dedicada a la familia sea especial».

Talento Balear

El Illes Balears–Arabay Cycling Team (Féminas) reúne a ciclistas de distintas categorías, con resultados notables en pista y carretera. Entre ellas destacan: María Rodríguez, subcampeona de Baleares de Òmnium júnior y en CRI, además de bronce en velocidad por equipos júnior a nivel nacional; Gema Tornero, campeona de España en Omnium, Subcampeona en persecución individual y eliminación, múltiples medallas nacionales, además de victorias en la Vuelta a los Viñedos y la Copa de España; Zoë Wuyts, Bronce en velocidad por equipos en los Campeonatos de España, Subcampeona de Baleares y destacada en la Challenge de Féminas Baleares.

El director del equipo, Daniel Crespí, subraya el valor emocional que tiene la cita para sus corredoras: «Para nosotros, participar en la Vuelta Ibiza es un honor; para las chicas es la recompensa a tanta dedicación y esfuerzo durante la temporada. Cada año que les digo que volvemos a estar invitados, se ponen súper felices. Este año estaban nerviosas hasta que nos confirmaron la invitación, y fue motivo de celebración. Es difícil juntarlas a todas en una misma prueba por las distintas categorías, pero esta cita es el colofón perfecto: disfrutan de su deporte con un ambiente profesional y cicloturista, y además cierran la temporada en una isla tan bonita como esta».

Ibiza, mucho más que ciclismo

Más allá del plano deportivo, la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo brinda a los participantes y sus familias la oportunidad de descubrir los múltiples atractivos de Ibiza: desde sus calas de aguas cristalinas y sus paisajes naturales, hasta su patrimonio histórico, pueblos blancos y gastronomía mediterránea. Un entorno único que convierte a esta prueba en «algo más que una competición: una experiencia que une deporte, turismo y convivencia en un ambiente inolvidable».