El interior ibicenco Pepe Bernal regresa a la SD Ibiza

La SD Ibiza ha hecho oficial el fichaje de Pepe Bernal, un regreso que ilusiona a la afición rojilla y que refuerza la apuesta del club por la experiencia y el compromiso con la isla. El centrocampista de origen sevillano, de 32 años, vuelve a Ibiza para defender de nuevo unos colores que conoce muy bien y a los que ya ha representado en el pasado.

Bernal llega procedente del Cacereño, con el que fue pieza clave en la histórica campaña 2023/24, culminada con el ascenso a Primera RFEF. Con el conjunto extremeño disputó 27 partidos oficiales, aportando jerarquía, sacrificio y veteranía en la medular.

Formado en la cantera andaluza, Bernal ha desarrollado una sólida carrera, destacando siempre por su capacidad para dar equilibrio al centro del campo y su liderazgo dentro del vestuario. Ha vestido las camisetas de clubes de peso como el San Fernando, la UE Cornellà, el Mar Menor, el Don Benito o la Peña Deportiva, además de sus recordadas etapas en Formentera y en el propio CD Ibiza, que incorpora así a un futbolista con más de 400 partidos oficiales en categorías nacionales.