La SD Ibiza da un salto de calidad en defensa con Tomás Bourdal

La Sociedad Deportiva Ibiza ha incorporado a sus filas al defensa central argentino Tomás Enrique Bourdal, de 27 años, que llega libre tras su paso por el Mérida AD. El jugador marplatense se convierte en un refuerzo de garantías para el conjunto pitiuso de cara a la temporada en Segunda Federación, aportando experiencia y solidez a la zaga.

Bourdal cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español, principalmente en Primera RFEF. Su carrera incluye etapas en clubes de prestigio como el Racing de Ferrol, con el que participó en la histórica campaña 2022/2023 que culminó en ascenso, el Talavera de la Reina y el propio Mérida, donde la pasada temporada fue un fijo en la defensa con 28 partidos disputados y más de 2.300 minutos de juego. La directiva del club pitiuso destaca que su llegada supone «un salto de calidad para la defensa».