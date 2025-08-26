De Ibiza a Primera División: cinco casos de éxito tras probar fortuna en la isla

El fútbol ibicenco no siempre ha podido presumir de aupar a los suyos a la élite. Una isla de tan reducidas dimensiones y con su compleja idiosincrasia ha tenido difícil catapultar a sus jóvenes talentos en el deporte rey, pero en los últimos años sí está sirviendo de trampolín hacia la máxima división para algunos de los que pasaron por el balompié insular. Lo que hace no tanto parecía una quimera, hoy es una realidad: cuatro futbolistas con pasado en la UD Ibiza y la Peña Deportiva, además de un técnico que también dejó huella en la isla, militan esta temporada en Primera División. De Can Misses y de Santa Eulària a los grandes escenarios del fútbol español.

Este domingo, nada menos que ante el Real Madrid en el Carlos Tartiere, Kwasi Sibo e Ilyas Chaira fueron titulares con el Real Oviedo en su regreso a la máxima categoría. Un orgullo para la UD Ibiza, que vio crecer a ambos dando el histórico salto de Segunda División B al fútbol profesional. También lo es para la Peña Deportiva ver a dos de los suyos, Copete y Leo Román, asentados en la élite, en el Valencia CF y en el RCD Mallorca. Y la nómina se completa con Manolo González, actual entrenador del RCD Espanyol, que tras dos temporadas de enorme éxito en el banquillo peñista ha alcanzado el escaparate de Primera División con el cuadro perico.

Cinco historias distintas, con un punto en común: Ibiza fue uno de los peldaños clave en su escalada hacia lo más alto. Cinco ejemplos del ojo clínico que han tenido los clubes pitiusos durante su paso por el fútbol modesto.

Sibo, el pulmón ghanés

El ghanés Kwasi Sibo (27 años) aterrizó en Ibiza en 2019 cedido por el Watford inglés. Formó parte de la UD Ibiza de Pablo Alfaro primero y de Juan Carlos Carcedo después, dejando claro que lo suyo era músculo, recorrido y carácter en la medular. En dos temporadas en Can Misses disputó 50 partidos oficiales, creciendo a la vez que lo hacía el club al conseguir el histórico ascenso a Segunda División en Badajoz.

De allí pasó por Betis Deportivo y Amorebieta, donde se consolidó como un medio centro indiscutible. Con los vizcaínos fue pieza clave en la salvación en Segunda y en el ascenso desde Primera Federación. Su rendimiento le abrió las puertas del Real Oviedo, donde fue titularísimo la pasada campaña en la brillante temporada que acabó con ascenso. Hoy es un fijo en el equipo carbayón en Primera, como quedó demostrando frente al Real Madrid. El ghanés pudo incluso ser el gran protagonista al estrellar un balón en el poste en el minuto 80 que habría significado el empate. Luego sentenciaría el cuadro madridista (0-3).

Ilyas, la promesa de Girona

El marroquí Ilyas Chaira (24 años) apenas era un chaval cuando recaló en la UD Ibiza en la temporada 2020/21 llegando a préstamos procedente del Girona. En Segunda B, bajo el mando de Carcedo, disputó 20 partidos, muchos saliendo desde el banquillo, y marcó un gol. Era eléctrico, vertical, atrevido. También formó parte del plantel celeste del ascenso.

Tras su paso por Costa Brava, San Fernando y un año clave en el Mirandés, explotó en Oviedo, donde firmó ocho goles en Segunda la pasada campaña. Su desparpajo por banda le ha llevado a estrenarse en Primera este curso con los asturianos. Su debut como titular frente al Real Madrid, junto a Sibo, fue una especie de guiño del destino hacia aquella Ibiza que lo vio avanzar hacia el fútbol profesional.

Copete dejó huella en la Peña

La Peña Deportiva de Raúl Casañ disfrutó en la temporada 2019/20 de un joven central zurdo llamado José Manuel Arias Copete (25 años). Disputó 27 partidos en Segunda B con los de Santa Eulària, siendo uno de los líderes defensivos de un equipo que se convirtió en revelación del grupo y que pasará a la historia por quedarse a un partido del ascenso a Segunda.

Ese escaparate le valió para saltar al Villarreal B, y de ahí a la Ponferradina en Segunda. Su solidez llamó la atención del Mallorca, con el que debutó en Primera en 2022. Tres temporadas después en la élite, ha dado un paso más en su carrera fichando por el Valencia CF, donde apunta a ser importante en el centro de la zaga.

Leo Román, el gigante ibicenco

Leonardo Román (25 años) es el orgullo de la portería ibicenca. Natural de la isla e hijo del entrenador Vicente Román, dio sus primeros pasos en el Sant Rafel antes de defender la meta de la Peña Deportiva en Segunda B en la temporada 2019/20. Entonces alternaba juventud con grandes reflejos y personalidad bajo palos. Disputó siete partidos, suficiente para llamar la atención del RCD Mallorca.

En el conjunto bermellón ha seguido su progresión, pasando por el filial y acumulando experiencia cedido en el Real Oviedo, donde fue titular en Segunda. La pasada campaña ya debutó en Primera y ahora, de la mano de Jagoba Arrasate, compite por un puesto en la portería mallorquinista. Frente al FC Barcelona fue titular y, aunque no pudo evitar la derrota (0-3), salvó a su equipo de una goleada aún mayor con intervenciones de envergadura.

Manolo González, carácter

El último nombre propio es el de José Manuel ‘Manolo’ González (46 años). El técnico gallego pasó por los banquillos de la Peña Deportiva en las temporadas 2021/22 y 2022/23, dejando un recuerdo imborrable en Santa Eulària. Su Peña fue competitiva, sólida, siempre difícil de batir, llegando a pelear por el ascenso en Primera Federación.

Su carácter ganador y su personalidad le abrieron las puertas del Espanyol, donde empezó en el filial antes de hacerse cargo del primer equipo. En 2024 logró devolver a los pericos a Primera y hoy dirige con ambición un proyecto que quiere devolver al club blanquiazul a la zona noble del fútbol español.

El orgullo de Ibiza

Cinco trayectorias distintas que confluyen en un mismo mensaje: Ibiza importa en el mapa del fútbol español. La UD Ibiza y la Peña Deportiva, cada una a su manera, han servido como plataforma para que talentos emergentes se fogueen, maduren y den el salto.

Sibo, Ilyas, Copete, Leo Román y Manolo González son hoy protagonistas en los resúmenes de Primera, pero su historia empezó en Can Misses y en el municipal de Santa Eulària. Y eso, para el fútbol pitiuso, debe servir como referencia y modelo a seguir.