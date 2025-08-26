Ibiza afina su puntería en el Mundial de tiro con arco en Canadá

La semana pasada se celebró en Canadá el Mundial de tiro con arco, una cita internacional en la que la Selección Española contó con la participación de tres deportistas de las Pitiusas. Los arqueros Eduardo Santolaria y Toni Roig, ambos del Club de Tiro con Arco S’Arc d’Ibiza, y Nur Gómez, del Club de Tir amb Arc Es Cubells, compitieron en distintas categorías dejando el pabellón ibicenco en lo más alto.

En la modalidad de recurvo U18 masculino, Eduardo Santolaria logró una meritoria 33ª posición individual con una puntuación total de 650 puntos (325 en cada una de las dos tandas). Además, formó parte del equipo nacional en la misma categoría junto a Raúl Díaz (Madrid) y Eneko Ferreiro (Asturias), alcanzando la octava plaza con 1961 puntos.

En la categoría de compuesto U21 femenino, Nur Gómez Bufí finalizó en la 17ª posición individual tras sumar 669 puntos (335 en la primera tanda y 334 en la segunda). Su mejor resultado llegó en la competición por equipos, donde, junto a Paula Díaz y Alexa Misis (ambas de Madrid), consiguió la cuarta posición, quedándose a las puertas del podio mundial.

Por su parte, Toni Roig Roig compitió en recurvo U21 masculino, terminando en la 57ª posición individual con 587 puntos (321 y 266). Además, integró el equipo nacional de su categoría junto a Víctor Tesfaye Niño (Madrid) y Diego Conde (Asturias), con quienes alcanzó la novena plaza en la clasificación por equipos.