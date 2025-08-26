Carmen Jiménez acaricia en el Mundial «una de las mayores gestas del bádminton ibicenco»

La ilusión y el talento de Carmen Jiménez brillaron con fuerza en su estreno en un Mundial absoluto de bádminton con la selección española. La joven ibicenca, acompañada por su compañera de dobles Nikol Carulla, estuvo a punto de firmar «una de las mayores gestas del bádminton ibicenco y balear» frente a Inglaterra, potencia indiscutible del continente en esta modalidad.

El duelo, cargado de emoción y calidad, mantuvo en vilo a los aficionados que siguieron el encuentro. Según indicaron desde la delegación ibicenca de bádminton, «con un juego valiente, sólido y sin complejos», Carmen y Nikol firmaron un partido «memorable» en el que hicieron tambalear los pronósticos y acariciaron una victoria histórica que se escapó por escasos detalles en los momentos decisivos.

Más allá del resultado, la actuación de la ibicenca en su debut mundialista confirmó el enorme futuro que tiene por delante. «Más allá del resultado, la actuación de Carmen en su debut mundialista no solo confirma el enorme futuro que tiene por delante, sino que también inspira a toda una generación de jóvenes deportistas de las islas. Su entrega, su carácter competitivo y su capacidad para crecerse en el escenario más exigente marcan un camino de ilusión para nuestro deporte», remarcaron.

Para el deporte pitiuso, la actuación de Carmen supone «un impulso y una inspiración para toda una generación de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos». A pesar de la eliminación, ha demostrado que con trabajo, entrega y pasión es posible competir de tú a tú con las grandes potencias internacionales.