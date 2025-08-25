La Peña Deportiva y el Inter Ibiza incorporan talento de la UD Ibiza

Los equipos ibicencos de Tercera RFEF continúan apuntalando sus plantillas de cara a la nueva temporada y han encontrado refuerzos en casa, concretamente en el filial de la UD Ibiza. Tanto la Peña Deportiva como el Inter Ibiza han anunciado la llegada de jóvenes futbolistas formados en la isla para dar un salto de calidad a sus respectivos proyectos.

El conjunto de Santa Eulària ha hecho oficial la incorporación de Aleksandr Mikheev, centrocampista procedente del Ibiza B. El jugador ruso, que se encontraba sin equipo tras militar en el filial celeste, disputó la pasada campaña 14 partidos (13 de ellos como titular) en la División de Honor de Ibiza y Formentera, acumulando 351 minutos, 2 goles y 2 amarillas.

La entidad peñista ha destacado su perfil en el comunicado de bienvenida: «Potencia, talento y juventud que se unen a los de Raúl Garrido para poner la guinda a una plantilla de muchos quilates».

Inter Ibiza

Por su parte, el Inter Ibiza de Carlos Fourcade también ha echado la red en la cantera unionista y ha cerrado el fichaje de Toni Riera, mediocentro con capacidad para actuar como mediapunta y mucho recorrido. El joven futbolista procede del Juvenil Nacional de la UD Ibiza y ya tuvo minutos el curso pasado en el Sant Jordi, también en Tercera RFEF.

Con estas incorporaciones, tanto la Peña como el Inter refuerzan su apuesta por el talento local y dan protagonismo a jugadores jóvenes que buscan consolidarse en la categoría sénior.