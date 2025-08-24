Tres de tres para Sevillano y gran papel del Ibiza Half Triathlon en el Acuatlón Platja d'en Bossa

Susana Sevillano no tiene rival. La atleta barcelonesa se volvió a proclamar campeona este domingo en el Acuatlón de Platja d’en Bossa, la tercera prueba de la Liga de Acuatlón 2025. Tras llevarse las dos primeras etapas, la deportista del Marathon Mallorca cumplió con el papel de favorita y se subió a lo más alto del podio en la prueba femenina con un tiempo de 38:02 que le hizo además ser quinta en la clasificación general. El segundo puesto femenino fue para Ainara Maya, del GD Presuntos Triatletas, a más de cinco minutos de Sevillano (43:12), y el último escalón del podio lo ocupó Verónica Pérez, con un registro de 45:26.

Si la prueba femenina no tuvo color, la masculina tuvo una igualdad absoluta, con un dominio abrumador del equipo AD Ibiza Half Triathlon, que ocupó las tres primeras posiciones. El primer puesto fue para Rafael Reyes, que supo gestionar su ventaja en los últimos metros y consiguió parar el cronómetro en 36:02, solo 19 segundos por delante de su compañero Oriol Díaz, segundo, y 35 de José Luis Gambacorta, tercero.

La modalidad de relevos añadió emoción adicional a la jornada, con equipos formados por dos deportistas que se repartieron los segmentos de natación y carrera. Pablo Roselló y Alberto Martín se impusieron en esta categoría con un tiempo total de 35:40, registrando 17:39 en natación y 18:00 en carrera. El segundo puesto fue para Jaume Llorens y Miquel Llorens del Club Natació Ibiza (37:43), mientras que Francesca Busi y Juan José Mari completaron el podio con 38:57.

La prueba de este domingo fue la tercera cita del circuito de acuatlones de Ibiza, organizado conjuntamente por el Club Triatlón Santa Eulària, Trideporte e Ibiza Blue Challenge, y que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan. El calendario del circuito incluye otra prueba más que clausurará la Liga de Acuatlón 2025, y que tendrá lugar el 14 de septiembre en Cala Sant Vicent.