La SD Ibiza hace oficial el fichaje de Sergio Rico

La SD Ibiza sigue mirando hacia Santa Eulària a la hora de confeccionar su plantilla para la temporada 25/26. El equipo de Raúl Casañ, que ya pescó a Adrián López y Montalbán de la Peña Deportiva, anunció este sábado el fichaje de Sergio Rico.

El joven mediapunta ibicenco, que marcó este sábado un gol en la victoria de los rojillos en semifinales de la Copa RFEF ante su exequipo, fichó por los de la Villa del Río durante el pasado mercado invernal procedente de la cantera de la SD Portmany. Tras jugar la segunda vuelta con el equipo de Raúl Garrido, la SD Ibiza se lanzó a por su fichaje durante este mercado veraniego.

Rico es un jugador talentoso, con mucha proyección, una gran visión de juego y mucha claridad en la zona de tres cuartos. La SD Ibiza espera que aporte frescura y creatividad en la zona ofensiva del equipo de Raúl Casañ, que debutará en liga el próximo 7 de septiembre ante el Terrassa.