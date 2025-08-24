Jordi Marí, a la altura en su participación en los Juegos Europeos Universitarios

El deportista ibicenco Jordi Marí, del Club Budoka y representante de la Universidad Politécnica de Valencia, completó una brillante actuación en los Juegos Europeos Universitarios (EUSA Games) disputados en Varsovia, donde se convirtió en el primer deportista ibicenco de la historia en competir en esta cita multideportiva de máximo nivel académico.

En la modalidad de Point Fight (-74 kg), Marí logró alcanzar los cuartos de final, cayendo ante el representante de Austria, que posteriormente disputaría la final contra Hungría. En Kicklight (-74 kg), disciplina en la que competía por primera vez, el ibicenco alcanzó los octavos de final, donde perdió en un combate muy ajustado frente al competidor de la República Checa, que se decantó a favor del rival por una mínima diferencia de puntos.

A pesar de no lograr subir al podio, la participación de Jordi Marí se considera un gran éxito deportivo, tanto por el nivel del campeonato como por el prestigio de haberse medido a la élite universitaria europea en dos modalidades distintas. Esta experiencia supone un paso adelante en la trayectoria del joven deportista pitiuso, que seguirá representando a Ibiza en próximos compromisos antes de finalizar el año, con el objetivo de continuar sumando logros y llevando el nombre de la isla a lo más alto del kickboxing internacional.