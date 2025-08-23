El Trasmapi HC Eivissa se impone al Handbol Mallorca y se lleva el Trofeu Illes Balears
Los ibicencos consiguieron su segunda victoria de la pretemporada en tierras mallorquinas ante un rival de una categoría inferior
El Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa continúa con las buenas sensaciones ofrecidas el pasado martes en Benidorm y consiguió este sábado la segunda victoria consecutiva de la pretemporada ante el Handbol Mallorca en el Trofeu Illes Balears gracias a una gran actuación ofensiva.
El equipo de Eugenio Tilves, que se midió a un equipo de una categoría inferior, se trae para Ibiza por cuarta temporada consecutiva este trofeo tras un partido en el que destacó la intensidad física. Los ibicencos llegaron a esta cita con varias bajas que le obligaron a tirar de una cantera que dio la talla y que demostró estar a un gran nivel y preparada para partidos de envergadura.
El Trasmapi se escapó desde el principio y llegó con ventaja al descanso (7-14) gracias a una sublime actuación en ambas áreas, secando al ataque rival. Los mallorquines, que estuvieron más acertados en la segunda mitad, intentaron meterse en el partido, pero los pitiusos supieron gestionar su ventaja para continuar con su racha inmaculada esta pretemporada. El siguiente escollo del Trasmapi será el próximo 3 de septiembre ante el BM Alcobendas, rival de los insulares en División de Honor Plata.
