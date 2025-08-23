La SD Ibiza se lleva el derbi copero en la tanda de penaltis

La SD Ibiza alcanzó este sábado la final de la fase autonómica de la Copa RFEF al imponerse en los penaltis ante la Peña Deportiva, que volvió a dejar grandes sensaciones ante un equipo de una categoría superior.

La primera mitad comenzó con un gol tempranero, a los cinco minutos de juego, del lateral peñista Santi Maroto. Un buen pase en profundidad pilló dormida a la defensa local y permitió que el jugador de los de la Villa del Río adelantase a los de Raúl Garrido en el marcador. Sin embargo, el equipo rojillo no tardó en dar respuesta y la siguiente jugada tras el saque de centro, fue una ocasión clarísima para los de Casañ, que no llegó a materializarse en el empate.

La SD Ibiza comenzó a tener el balón y a disponer de las ocasiones en un monólogo que duró más allá del ecuador de la primera parte, y en la que Marquitos y Sergio Rico fueron protagonistas, dando mucha superioridad a los locales, especialmente por el costado derecho. Precisamente Rico anotó el empate en el minuto 20, un gol sin ausencia de polémica, ya que los visitantes pidieron falta previa a Josep.

Tras el uno a uno, el partido se volvió a igualar y ambos equipos dispusieron de balón y de ocasiones, teniendo las más claras la Peña Deportiva. Una de esas ocasiones se tradujo en un mano a mano de Salinas que acabó con una caída en el área del 10 peñista. El árbitro entendió que no ocurrió nada, sin embargo, el banquillo de los de Santa Eulària reclamó la pena máxima, lo que le costó la amarilla al entrenador, Raúl Garrido.

Ninguna de estas cuestiones distrajo al equipo visitante, que continuó buscando el gol, premio que encontró al borde del descanso a balón parado desde la esquina. Nico puso un balón sublime, y Carlos Moreno remató a la perfección, cruzándola para adelantar de nuevo a los peñistas antes de que el colegiado marcase el final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Pocas ocasiones en la segunda mitad

Los segundos cuarenta y cinco minutos comenzaron con un amplio repertorio de cambios en ambos conjuntos, apostando los de Casañ por una de sus señas de identidad, el fútbol directo, mientras que los de Garrido quisieron dominar más la posesión y aprovechar así la ventaja en el marcador. En el minuto 66, Antonio Moreno remachó un balón que Lautaro no llegó a despejar con contundencia, poniendo las tablas en el marcador para mandar el encuentro a los penaltis que definirían el equipo que alcanzase la final.

Tras el pitido final, el encuentro se decidió desde los once metros. Una parada de Lautaro a Antonio Moreno puso por delante a los peñistas 1 a 3. Pero Edu Frías, héroe local, atajó los penales de Mubarak y Álvaro, y en el definitivo, Mario Riquelme no perdonó y sentenció la eliminatoria. Los de Raúl Casañ esperan rival para el próximo sábado, que saldrá del Andratx-Porreres que se jugará este domingo.