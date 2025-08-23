Iván Gil, director deportivo del San Pablo-Eivissa: «A la RFEF, el fútbol sala femenino no le importa nada»

Un camino de espinas. Eso es lo que ha tenido que soportar el San Pablo-Eivissa, al que la Real Federación Española de Fútbol le ha pegado un tiro en el pie encasillándole en el Grupo 1 de Segunda División, con los equipos gallegos, asturianos y cántabros. Una decisión incomprensible por la que la entidad ibicenca tendrá que contar con un gasto extra de «entre 45.000 y 60.000 euros».

El equipo de Ca n’Escandell contaba con competir en el mismo grupo que la pasada temporada, el 2, frente a los equipos catalanes, riojanos, aragoneses, valencianos y canarios. Este diario habló ayer con Iván Gil, director deportivo del San Pablo, quien afirmó que «la Federación Balear de Fútbol se ha mojado muy poco», ya que «esto lo ha hecho la Federación Española de Fútbol, y la Balear ha pasado el mensaje», y lo resumió con una contundente frase: «Si te gusta bien, y si no, pues nada». El San Pablo presentó un recurso junto al Menorca Futsal por el agravio en el reparto, algo con lo que «la Federación Española se lavó las manos, y ha demostrado que el fútbol sala femenino no le importa nada».

«Es algo que da mucha rabia con el esfuerzo que se está haciendo. Patrocinadores, jugadoras, directiva, entrenadores, afición... Tirar esto por la borda con todo lo que ha costado da mucha rabia», señaló Gil, que vio cómo hubo «días muy negros» con toda la planificación organizada: «Jugadoras fichadas, entrenador fichado, pisos cogidos, ropa pedida».

Desde la directiva quieren mostrar su total agradecimiento a las instituciones públicas, ya que «el Consell de Ibiza» les ha manifestado «que va a «aportar más que la temporada pasada», aunque no les ha dado «ninguna cifra exacta», pero desde la entidad valoran «la predisposición del Consell y del Ayuntamiento de Ibiza, que han demostrado estar muy implicados con el proyecto».

«Alguno ha cogido el mapa y lo ha puesto al revés al decir que es el mejor reparto geográfico. A nosotros nos va a suponer un aumento de entre 45.000 y 60.000 euros, ya que va a haber varios viajes en los que tendremos que pasar dos noches fuera, con el correspondiente gasto de hotel», criticó el director deportivo del conjunto de Ca n’Escandell.

La solución más factible era la de la pasada temporada, «meter a los dos equipos de Navarra en el grupo del norte y dejar a Menorca y a San Pablo en el Grupo 2», pero «hay equipos que no quieren viajar a Baleares, por la lejanía y porque ven que San Pablo ha fichado buenas jugadoras y un buen entrenador. Alguno quiere ganar en los despachos lo que no ha ganado en la pista», deslizó contundente Gil.

Varios equipos han tenido que renunciar a la plaza por no poder afrontar los gastos, algo que el San Pablo ha evitado con mucho trabajo. Aun así, la entidad continúa en la búsqueda de patrocinadores para paliar el mazazo económico asestado por la Real Federación Española de Fútbol, que ha demostrado una vez más poca empatía y una gran incompetencia.