Cuenta atrás para la Cobra Race 2025

El Recinto Ferial FECOEV acogerá el próximo 7 de septiembre la primera edición de Cobra Race Ibiza, un evento que promete convertirse en un referente en la isla y en el panorama nacional del deporte funcional. La presentación oficial, celebrada este sábado en Decathlon Ibiza, contó con la participación de Sonia Soriano, directora de la Asociación para el Fomento del Deporte Funcional en Baleares, Toni Barceló, director deportivo de Cobra Race, y Álex Minchiotti, regidor de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza.

Durante su intervención, Sonia Soriano destacó la importancia de acercar el deporte funcional a la sociedad por sus beneficios para la salud física y mental, así como por los valores de superación, inclusión y compañerismo. «Nuestro deseo es consolidar Cobra Race Ibiza como un evento con proyección nacional e internacional, siguiendo el camino de grandes pruebas deportivas de la isla como el Maratón de Santa Eulària o el Medio Maratón Ibiza», señaló.

Por su parte, Toni Barceló explicó que Cobra Race es un circuito de estaciones que pone a prueba fuerza, resistencia, movilidad y mentalidad, diseñado para ser exigente pero accesible a todos los niveles. «La acogida ha sido espectacular: gimnasios, boxes y entrenadores de Ibiza ya están preparando a sus equipos para el reto», afirmó.

Alex Minchiotti, Concejal de comercio del Ayuntamiento de Ibiza señaló la importancia de la celebración de este tipo de eventos: «Nos encanta que se hagan pruebas deportivas en Ibiza y, sobre todo, si pueden alargar la temporada. El deporte es un instrumento que trae gente y animo a que tanto los participantes como sus familias conozcan la ciudad y consuman en nuestros comercios y restaurantes. Ojalá esto que aterriza este año en Ibiza se consolide muchos años más».

Toni Ramon, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulalia y concejal de Deportes, recordó que «uno de los objetivos principales de cualquier departamento de deporte de cualquier ayuntamiento del mundo es la promoción del deporte». «Ojalá que sea un proyecto que sea afiance, porque tenemos que procurar también una oferta polideportiva y que cada uno encuentre su sitio», finalizó.

Como aperitivo, el 6 de septiembre tendrá lugar una activación especial by Zona Chisme en el Passeig Joan Carles I, junto al monumento al pagès ibicenco, abierta a todo el público. Además, en la propia jornada de presentación se celebraron actividades y retos deportivos en Decathlon Ibiza para dar un primer sabor de la competición.

El evento cuenta con el apoyo de instituciones y de empresas colaboradoras como Tesla, Decathlon, Balearia, Invisa Hotels, Fibwi, El Corte Inglés, Coca-Cola y HORECA Baleares, además del impulso de la comunidad deportiva local, y ya suma decenas de atletas inscritos. Cobra Race Ibiza 2025 marcará «un antes y un después en la forma de vivir el deporte funcional en la isla».