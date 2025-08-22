La Torre de sa Sal Rossa será testigo de la batalla más intensa de la Liga Acuatlón 2025

La emoción del acuatlón regresa este domingo a Ibiza con la tercera prueba de la Liga Acuatlón 2025, que se disputará en la Platja d’en Bossa, frente a la Torre de sa Sal Rossa, en el municipio de Sant Josep. Organizada por el Club Triatlón Santa Eulària, Trideporte e Ibiza Blue Challenge, con el respaldo del Ayuntamiento de Sant Josep a través del programa 'Sant Josep en Forma', esta carrera promete ser un punto de inflexión al ser la penúltima carrera de la liga.

La Liga Acuatlón Ibiza 2025 llega a su tercer capítulo este domingo en Sant Josep. La competición, que combina carrera a pie y natación, se desarrollará en Platja d'en Bossa, frente a la emblemática Torre de sa Sal Rossa, ofreciendo un marco incomparable para los deportistas.

Una liga en pleno crecimiento

Con un récord histórico de participación que supera con creces las inscripciones de la edición de 2024, la Liga Acuatlón Ibiza se ha consolidado como una de las citas deportivas más importantes del verano balear, demostrando el crecimiento imparable del acuatlón en las Pitiusas.

Los favoritos después de dos intensas jornadas

Tras las dos primeras pruebas celebradas en Ibiza (27 de julio) y Santa Eulària (10 de agosto), los nombres de Marc Vallvé (Saltoki Trikideak) y Susana Sevillano (Marathon Mallorca) suenan como los grandes favoritos para llevarse el título de la liga.

Marc Vallvé demostró su superioridad en la primera prueba con un tiempo espectacular de 35:33, dejando a más de un minuto a sus perseguidores Javier Cardona (36:54) y Rafa Reyes (37:42). El vigente campeón impuso su ley desde los primeros metros de carrera y selló su victoria en el segmento acuático. Por su parte, Susana Sevillano no solo se alzó con la victoria femenina en Ibiza con un crono de 38:15, sino que además logró situarse sexta en la clasificación general absoluta, demostrando un estado de forma excepcional que la convierte en la clara candidata al título femenino.

El escenario: Sant Josep y su marco único

La tercera cita se desarrollará en uno de los entornos más espectaculares de la isla. Platja d'en Bossa, con la histórica Torre de sa Sal Rossa como telón de fondo, ofrecerá a los participantes un recorrido técnicamente exigente pero visualmente impresionante. El municipio de Sant Josep, que ya forma parte del circuito regular de la liga, se prepara para acoger una jornada que promete emociones desde las primeras horas de la mañana.

Premio para los atletas que completen las cuatro pruebas

Con esta tercera prueba, los deportistas que aspiren al título general tendrán que demostrar su regularidad. El reglamento exige completar al menos tres de las cuatro pruebas para puntuar en la clasificación final, aunque quienes participen en las cuatro citas podrán descartar su peor resultado.

La última oportunidad para sumar puntos llegará el 14 de septiembre en Cala de Sant Vicent, cerrando un circuito que habrá recorrido cuatro de los cinco municipios de la isla de Ibiza. Aquellos participantes que completen los cuatro acuatlones de la liga podrán disfrutar de un almuerzo en el restaurante Es Timbal.

Una cita imprescindible

La presentación oficial de esta tercera prueba, celebrada este miércoles con presencia de autoridades locales, confirma el apoyo institucional y la apuesta decidida por el deporte popular y federado en Ibiza. Este domingo, Sant Josep se convertirá en el epicentro del acuatlón balear. Las inscripciones permanecen abiertas a través de la plataforma Sportmaniacs.