Saltan las alarmas en la SD Ibiza

Condenada a sufrir. Esa parece la situación que vivirá esta temporada la SD Ibiza, que no está dejando buenas sensaciones durante la pretemporada. El equipo dirigido por Raúl Casañ, que comenzará la competición oficial el próximo 7 de septiembre ante el Terrassa, estará encasillado de nuevo en el Grupo 3 de Segunda RFEF, el más complicado de la categoría, luchando con equipos muy fuertes como Atlético Baleares, Barbastro y Alcoyano y filiales de mucha calidad como son el Barcelona B, Girona B, Valencia B, Espanyol B o Castellón B.

Será una temporada marcada por la reestructuración financiera de la entidad rojilla, que ha visto resentida su economía y que ha tenido que acometer fichajes low-cost en los que ha tenido que apretarse el cinturón. Además, la pasada semana se anunció la dimisión del que fuese siete campañas director deportivo de los del Sánchez y Vivancos, Sergio Tortosa, que no estaba en sintonía con la directiva y el nuevo presidente, Vicente López, que relevó en el cargo a Toni Marí ‘Moreras’, actual presidente honorífico.

En cuanto a lo meramente deportivo, la SD Ibiza no ha brillado en sus partidos de preparación. Bien es cierto que las pretemporadas hay que cogerlas con pinzas, ya que lo realmente importante llega a partir de la primera jornada. Pero con lo visto hasta ahora, la sensación de la afición rojilla es de desasosiego, perdiendo incluso los dos últimos partidos con rivales de categoría inferior y dejando una imagen que crea muchas dudas sobre lo que estos jugadores puedan conseguir en Segunda RFEF.

El equipo de Raúl Casañ comenzó con sus amistosos de pretemporada el pasado 3 de agosto en Can Cantó ante el Inter Ibiza, equipo recién ascendido a Tercera RFEF que tuvo contra las cuerdas a la SD Ibiza, que solo pudo rascar un empate a uno frente a un conjunto que llevaba la mitad de sesiones de entrenamiento en sus piernas, y que estuvo a punto de llevarse el gato al agua. Posteriormente, la escuadra rojilla se midió el día 9 en el derbi por las Festes de la Terra a la UD Ibiza, que demostró una clara superioridad y venció con remontada incluida por 4-1 en el Palladium Can Misses. Fue en el tercer encuentro cuando la SD Ibiza consiguió su primera victoria del verano en el Municipal de Santa Eulària ante una Peña Deportiva que mereció más y que fue mejor que los de Raúl Casañ, que se llevaron un triunfo por la mínima gracias a un solitario gol de Adrián López y que supieron aguantar las embestidas de los de la Villa del Río, sobre todo en una primera media hora de juego sublime de los de Raúl Garrido.

El pasado sábado, los rojillos viajaron a Formentera para enfrentarse al conjunto formenterense en el Trofeo Trasmapi. El equipo de casa, de una categoría inferior, supo secar a los pupilos de Casañ, que demostraron una falta de fluidez ofensiva y de pegada preocupante ante un rival de Tercera RFEF ante el que sucumbieron por 1-0. El último partido de la SD Ibiza, disputado el miércoles, también se saldó con derrota ante la SD Portmany por 1-0, en otro partido en blanco de un equipo presumiblemente superior.

De los cinco partidos disputados, cuatro han sido ante rivales de una categoría inferior y uno ante un contrincante de categoría superior, y el bagaje es decepcionante: un triunfo, un empate y tres derrotas, con solo tres goles a favor y siete en contra. La SD Ibiza solo venció a la Peña Deportiva en un encuentro que no mereció ganar, empató ante un Inter Ibiza con mucho menos rodaje y fue derrotado con claridad ante la UD Ibiza y de una manera más igualada ante SD Formentera y SD Portmany, equipos de Tercera RFEF.

El próximo sábado, el equipo de Raúl Casañ afrontará el primer partido oficial de la temporada ante la Peña Deportiva en las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación. Será una buena prueba para medir a los rojillos, que deberán dar un paso al frente y demostrar si podrán volver a derrotar a los de Raúl Garrido, que llegan con sed de venganza tras lo acaecido la pasada semana en Santa Eulària. Veremos si los rojillos despiertan o continúan en el letargo.