Las obras del estadio Es Putxet toman forma

El nuevo campo estadio de Es Putxet, cuya inauguración está prevista para inicio del próximo año, progresa adecuadamente. El pasado 30 de junio tuvo lugar la colocación de la primera piedra de esta obra, que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de 3.864.740 euros.

La finalización de las obras del estadio, que será el nuevo feudo de la SD Ibiza y del Ibiza Club Rugby, estaba prevista para finales de este verano, pero se ha retrasado hasta inicios de 2026. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una instalación moderna y adecuada para la práctica de fútbol 11, fútbol 7 y rugby sobre una superficie de césped artificial. Además del terreno de juego, se construirán instalaciones complementarias que incluirán una taquilla para el control de acceso y doce módulos prefabricados que albergarán una sala de fisioterapia, vestuarios femeninos y masculinos, oficinas, vestuarios para árbitros, un almacén y aseos públicos.

La superficie del campo de Es Putxet será de 113 por 72 metros, y contará con una gradería de ocho filas con capacidad para 986 espectadores. También se contempla la posibilidad de construir una gradería adicional en el futuro. Las obras están diseñadas para no interferir con futuras ampliaciones o construcciones adicionales como nuevos vestuarios y una sala de fisioterapia.