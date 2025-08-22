Mohamed El Atarine refuerza el ataque del Inter Ibiza

El Inter Ibiza anunció este jueves el fichaje de Mohamed El Attarine, con el que ha llegado un acuerdo para la próxima temporada. El polivalente futbolista puede actuar tanto de extremo como de delantero, y cuenta con una dilatada experiencia pese a su corta edad. Formado en el CD Roda, llegó a Ibiza para enrolarse en las filas de la UD Ibiza, club con el que llegó a debutar en el primer equipo.

El Attarine, que también ha militado en la Peña Deportiva y la Penya Independent, aterriza en Can Cantó para aportar desequilibrio, dinámica y profundidad ofensiva en la temporada del regreso del Inter Ibiza a Tercera RFEF. Se trata del octavo fichaje de los de Carlos Fourcade tras las llegadas de Isi Jareño, Óscar Vivares, Facundo Contreras, Rubén Ramos, Alexis Lescano, Leandro Vera y Camilo Rouco.