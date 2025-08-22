Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

Mohamed El Atarine refuerza el ataque del Inter Ibiza

El polivalente futbolista es el octavo fichaje del equipo de Can Cantó

Imagen de archivo de Mohamed El Attarine

Imagen de archivo de Mohamed El Attarine / PDSE

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El Inter Ibiza anunció este jueves el fichaje de Mohamed El Attarine, con el que ha llegado un acuerdo para la próxima temporada. El polivalente futbolista puede actuar tanto de extremo como de delantero, y cuenta con una dilatada experiencia pese a su corta edad. Formado en el CD Roda, llegó a Ibiza para enrolarse en las filas de la UD Ibiza, club con el que llegó a debutar en el primer equipo.

El Attarine, que también ha militado en la Peña Deportiva y la Penya Independent, aterriza en Can Cantó para aportar desequilibrio, dinámica y profundidad ofensiva en la temporada del regreso del Inter Ibiza a Tercera RFEF. Se trata del octavo fichaje de los de Carlos Fourcade tras las llegadas de Isi Jareño, Óscar Vivares, Facundo Contreras, Rubén Ramos, Alexis Lescano, Leandro Vera y Camilo Rouco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents