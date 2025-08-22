Haru y el San Pablo-Eivissa renuevan su vínculo otra temporada más

El San Pablo-Eivissa sigue dando forma al proyecto 25/26, en el que militará en el Grupo 1 de Segunda División. El equipo dirigido por Sergio Oruj anunció este jueves la renovación de Haruna Tanimoto (28 de febrero de 1991, Japón), más conocida como Haru. La ala asiática ha sido uno de los pilares fundamentales para la salvación la pasada campaña, en la que participó en 30 partidos con la elástica de Ca n'Escandel.

Desde el San Pablo anunciaron esta renovación «con mucha alegría», y manifestaron que «su compromiso, talento y entrega dentro y fuera de la cancha han sido fundamentales para el crecimiento del equipo», a la vez que se muestran «confiados de que seguirá marcando la diferencia en esta nueva etapa».

Haru, que llegó al San Pablo procedente del Gasifred, es una jugadora que ha combinado a lo largo de su trayectoria deportiva tanto el fútbol-11 como el fútbol sala, ha militado en equipos como el AC Milán, el Ozu FC, el Hooh High School y el Waseda University. También ha formado parte de las selecciones sub-15 de Shikoku y la sub-17 de Kyushu, además de militar en el FC Cravo Sendai y en la Miyagi Selección de fútbol sala.