Veinte regatistas del Club Náutico Ibiza tomarán parte en el 61º Gran Día de la Vela-Bufete Frau

La bahía de Palma será el lugar en el que se dispute el prestigioso 61º Gran Día de la Vela–Trofeo Bufete Frau, organizado por el Club Náutico S´Arenal del 23 al 31 de agosto. A esta regata, el Club Náutico Ibiza tiene previsto desplazar a una veintena de competidores. Se trata de un «evento deportivo y social muy especial para todos los amantes de la náutica en Baleares», que celebrará su sexagésima primera edición con pruebas para las clases Optimist, 420, Ilca 4, Open IQ Foil, Techno 293, Formula Windsurf y Musto Skiff.

La clase Optimist sub-11 será la primera clase en entrar a escena con nueve pruebas programadas durante los días 23, 24 y 25 de agosto, en las que el Club Náutico Ibiza contará con cuatro representantes: Akira Santo, Miachel Delogu, Eric Torres y Sofía Donati, que competirán con 60 inscritos en esta categoría. La clase Optimist sub-13 y Optimist sub-16 contará con 12 deportistas desplazados: Ian Maurovich, Lamis Casco, Luay Casco, Valentina Pomo, Nikola Donati, Micaela Delgado, Karla Cruz, Iris Cardona, Julen Silvera, Jiahong Chen y Gerard Ribas.

Por otra parte, en la modalidad Ilca 4, el CNI contará con la representación de Marc Tur, Alejandra Lloyd, Carlota Mediero y Romeo Pomo, que participarán en este importante acontecimiento náutico deportivo que se celebrará del 28 al 31 de agosto y que reunirá a 600 embarcaciones. Los Ibicencos acuden a la competición con «aspiraciones de realizar un buen papel» que les dé «experiencia de cara las futuras competiciones puntuables que se avecinan para los meses de septiembre, octubre y noviembre».