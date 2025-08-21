La UD Ibiza encara el final del mercado con frentes abiertos

La UD Ibiza encara las últimas semanas del mercado de fichajes con la necesidad de reforzar algunas posiciones clave en su plantilla de Primera RFEF. Con el cierre previsto para el próximo 1 de septiembre, el conjunto ibicenco, dirigido por Paco Jémez, aún dispone de margen para completar su plantilla dentro de los límites que marca la competición: un máximo de 25 fichas para el primer equipo, de las cuales al menos seis deben ser ocupadas por jugadores menores de 23 años.

Actualmente, la UD Ibiza cuenta con 21 futbolistas en el primer equipo, con una edad media de 27,7 años y cuatro jugadores extranjeros, lo que representa el 19% del plantel. Además, futbolistas del filial como Paolo o Ibra, así como el central Grigori, ya han tenido participación con el primer equipo durante la pretemporada y podrían ocupar una de las plazas disponibles si se confirma su integración definitiva.

Con cuatro fichas libres, los refuerzos más urgentes se centran en tres demarcaciones: la defensa central, los extremos y la delantera. La necesidad de reforzar la zaga se hace evidente ante la exigencia de contar con alternativas fiables para un esquema que depende de la solidez defensiva. Actualmente, Eric Monjonell, Iago Indias y Nacho González conforman la línea defensiva, junto a los laterales Mounir Errahaly, José Albert, Sergio Díez y Unai Medina. Sin embargo, la experiencia y regularidad de un central adicional se considera crucial para afrontar la competición con garantías. El rumano Grigori viene entrenando con el equipo pero no se ha hecho oficial su fichaje, por lo que habrá que esperar a la decisión definitiva que adopte el técnico cordobés.

En la parcela ofensiva, el equipo necesita amplitud y gol. Con solo dos extremos puros como Bebé y Ernesto Gómez, ambos superando la treintena, la dirección deportiva buscaría un perfil más joven que aporte velocidad y desborde, especialmente para alternar con los titulares y mantener el nivel físico durante la temporada. Para reforzar las bandas podrían llegar dos futbolistas sub-23 si Ibra y Paolo no se quedan el primer equipo.

En la delantera, Davo y Sofiane El Ftouhi ocupan el puesto de referencia, aunque Javi Lara y Paco Jémez estudian la posibilidad de incorporar un delantero que complemente a los actuales y permita variar sistemas de ataque, especialmente ante rivales con defensas cerradas.

Fichas sub-23

La gestión de fichas sub-23 también será clave para optimizar la plantilla. Jugadores como Cristian Torrelavid (portero, 21), José Albert (lateral izquierdo, 21), Sergio Díez (lateral, 22) e Iván del Olmo (mediocentro, 21) no solo aportan juventud y proyección, sino que permiten a la UD Ibiza cumplir con la normativa sin comprometer las plazas de mayores, manteniendo así la flexibilidad para incorporar refuerzos experimentados en otras posiciones. Pero aún faltan dos fichas de esta categoría por completar.

Desde la dirección deportiva, se priorizan jugadores con experiencia en la categoría y con capacidad de adaptación rápida al proyecto de Jémez, que busca un equipo competitivo, sólido en defensa y con potencial ofensivo variado. La combinación de juventud y veteranía será determinante para afrontar los objetivos de la temporada, con un plantel que mezcla futbolistas con experiencia en Segunda División y Primera RFEF.

En cuanto al mercado, los perfiles que han sonado para reforzar la plantilla incluyen defensores centrales con experiencia, extremos jóvenes y veloces, así como delanteros capaces de aportar goles desde distintas posiciones de ataque. La UD Ibiza ha mantenido contactos discretos, priorizando la solvencia y el encaje táctico de los jugadores antes que la notoriedad mediática.

El club estaría esperando posibles descartes de jugadores de equipos de Segunda División para incorporarlos en calidad de cedidos, como ya hizo la temporada pasada con futbolistas como Mo Dauda. La última palabra la tendrá Paco Jémez, quien además de evaluar el rendimiento de los jugadores ya en la plantilla, decidirá qué perfiles encajan mejor en su esquema.

Con menos de dos semanas para el cierre del mercado, la UD Ibiza encara un período decisivo para apuntar la plantilla que deberá luchar por el ascenso directo a Segunda División.

Hoy, regreso al trabajo

La plantilla celeste regresa este jueves a los entrenamientos después de tres días de descanso. El equipo de Paco Jémez ha disfrutado de unas mini vacaciones tras su ‘stage’ en Madrid, y hoy vuelve al trabajo con una doble sesión de entrenamientos en Can Misses. La formación ibicenca volverá a viajar mañana con rumbo a Barcelona, donde el sábado disputará su último amistoso de la pretemporada, frente al Sabadell en la Nova Creu Alta (20 horas). El duelo servirá además como presentación oficial de los catalanes ante su afición. Después de este encuentro, la UD Ibiza afrontará la última semana de preparación antes del debut liguero ante el Sevilla Atlético.