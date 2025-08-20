La Liga de Acuatlones Ibiza 2025 llega este domingo a Platja d’en Bossa con su tercera cita

La Liga de Acuatlones de Ibiza 2025 continúa su curso este domingo con la celebración de la tercera prueba del calendario. La competición hará parada en Platja d’en Bossa (Sant Josep), donde a partir de las 9:30 horas se vivirá una nueva jornada de deporte y ambiente familiar en uno de los enclaves más emblemáticos de la isla.

El circuito, impulsado por el Club Triatlón Santa Eulària, Trideporte e Ibiza Blue Challenge, cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan, y propone un calendario con cuatro pruebas en total. La inaugural se disputó el pasado 27 de julio en ses Figueretes, la segunda el 10 de agosto en Santa Eulària y la cuarta y última tendrá lugar el 14 de septiembre en Cala San Vicente.

Figueretes abrió el camino

La primera cita de la Liga transformó el paseo de ses Figueretes en un escenario vibrante, con un recorrido estándar de 2,5 kilómetros de carrera a pie, 1.000 metros de natación y otro segmento de 2,5 kilómetros de carrera. Decenas de atletas se dieron cita en una mañana intensa que se cerró con las pruebas infantiles y un ambiente festivo.

En la distancia sprint masculina, Marc Vallvé Palerm (Saltoki Trikideak) fue el más rápido con un tiempo de 35:33, por delante de Javier Cardona Recio (36:54) y Rafael Reyes Martínez (37:42), ambos del AD Ibiza Half Triathlon. En categoría femenina, la victoria correspondió a Susana Sevillano Arévalo (Marathon Mallorca), que se impuso con 38:15, seguida de Irati Matas (Triatló Santa Eulària) y Leonor Córdova (Wolves Factory).

La competición por relevos también dejó emoción, con triunfo para el trío Pablo Pedro, Óscar Roselló y Mauleón (40:24), apenas tres segundos por delante de Marta, Alberto Ribas y Mateu (40:27). En categorías menores participaron 31 jóvenes promesas.

Santa Eulària, segunda parada

La segunda prueba, disputada el 10 de agosto en Santa Eulària, coronó a Alberto Parrilla Ponce (GD Presuntos Triatletas) como ganador absoluto con un crono de 35:43, escoltado en el podio por Javier Cardona Recio (37:16) y Rafael Reyes Martínez (38:25).

En féminas, Susana Sevillano repitió triunfo con 39:14, consolidándose como la gran dominadora del circuito.

Platja d’en Bossa toma el relevo

Con esos antecedentes, Platja d’en Bossa acogerá este domingo la tercera cita de la Liga, que promete emoción y espectáculo en un entorno incomparable. La salida será a las 9:30 horas y la organización espera una nutrida participación tanto de atletas experimentados como de deportistas populares y familias.

Además, como incentivo añadido, quienes completen todas las pruebas de la Liga Acuatlón 2025 recibirán una comida gratuita en el restaurante Es Timbal, patrocinador del circuito.

La cita de Sant Josep será clave para definir la clasificación antes de la gran final en Cala San Vicente, donde se coronarán los campeones de un circuito que se consolida como una de las grandes apuestas deportivas del verano ibicenco.