El Gasifred Atlético se codea con el triple campeón de Europa

El Gasifred Atlético disputó en la mañana de ayer un partidillo de entrenamiento con el Illes Balears Palma Futsal de Primera División en el pabellón mallorquín de Son Moix. El conjunto de José Fernández Cortina pudo afrontar un amistoso de calidad en su tercera jornada de la pretemporada frente al todopoderoso bloque mallorquín, triple campeón de Europa y doble campeón de la Copa Intercontinental de fútbol sala. Lo de menos fue el resultado, que se saldó con un ajustado triunfo para los palmesanos por 4-3.

Un momento del partido disputado ayer. | P.F.

El partido de entrenamiento, disputado a puerta cerrada, sirvió para seguir acumulando minutos y dar oportunidades a los jóvenes del filial en dinámica de primer equipo, en el caso del Palma Futsal, y para iniciar con fuerza la fase de preparación en el caso del cuadro ibicenco de Segunda División. El Gasifred proseguirá con sus amistosos el 30 de agosto con un duelo ante el Barça Atlètic en el pabellón Joan Gamper, mientras que apenas 24 horas después viajarán a Martorell para medirse al Sala 5 en un encuentro disputado a mediodía.