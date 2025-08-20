Un emotivo homenaje en la próxima edición de la Vuelta Cicloturista a Ibiza

La XXII Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo celebrará este año un momento muy especial con el homenaje a Arturo Sintes Lluc, impulsor y alma de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca.

Sintes, junto a su mujer Lina, fundó hace ya 24 años la asociación que da vida a la marcha cicloturista de Menorca, una cita de referencia en el calendario nacional que solo se vio interrumpida en 2020 a causa de la pandemia. Además, fue presidente de la Federación Balear de Ciclismo durante nueve años (2007 hasta 2016), contribuyendo de manera decisiva al impulso del ciclismo en las Islas Baleares.

La relación de Arturo con la Vuelta Cicloturista a Ibiza viene de lejos: participó en sus tres primeras ediciones y colaboró estrechamente con Bartolo Planells incluso en algunas ediciones de la BTT. En esta ocasión, vivirá su tercera participación consecutiva en la marcha ibicenca y lo hará acompañado de un auténtico batallón: cerca de 30 personas entre ciclistas y acompañantes que se sumarán a la gran fiesta del cicloturismo en Ibiza.

“En 2024 fuimos nosotros quienes rendimos homenaje a Juanjo Planells como figura destacada del ciclismo balear, en reconocimiento al trabajo que la organización de la Vuelta viene desarrollando desde hace tantos años. Yo he tenido la suerte de formar parte de esta cita en numerosas ediciones, prácticamente desde sus inicios hasta hoy, y siempre mantuve una gran relación con Bartolo, que ya entonces era un referente y un amigo en esta aventura cicloturista”, señala Arturo.

Con este homenaje, la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo quiere destacar no sólo la labor organizativa y federativa de Arturo Sintes, sino también el hermanamiento entre las dos grandes citas cicloturistas del archipiélago balear: Ibiza y Menorca, unidas por la pasión por el ciclismo y la hospitalidad de sus gentes.