El Consell apoyará al San Pablo Ibiza para sus largos viajes en Segunda División

El Conseller de Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa, mantuvo este miércoles un encuentro con representantes del San Pablo Ibiza femenino de fútbol sala, equipo que esta temporada competirá en la Segunda División. A la reunión asistieron Joan Gil, director deportivo; Sandra Sánchez, miembro de la directiva; y Vicent Tur, tesorero. El club expuso los retos derivados del cambio de grupo, que incrementa notablemente el presupuesto al tener que viajar a comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria o Extremadura. Losa reafirmó el compromiso del Consell con el deporte femenino, anunciando más apoyo económico para garantizar la continuidad del proyecto.