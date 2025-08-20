Fútbol sala
El Consell apoyará al San Pablo Ibiza para sus largos viajes en Segunda División
Ibiza
El Conseller de Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa, mantuvo este miércoles un encuentro con representantes del San Pablo Ibiza femenino de fútbol sala, equipo que esta temporada competirá en la Segunda División. A la reunión asistieron Joan Gil, director deportivo; Sandra Sánchez, miembro de la directiva; y Vicent Tur, tesorero. El club expuso los retos derivados del cambio de grupo, que incrementa notablemente el presupuesto al tener que viajar a comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria o Extremadura. Losa reafirmó el compromiso del Consell con el deporte femenino, anunciando más apoyo económico para garantizar la continuidad del proyecto.
- Ibiza tendrá un nuevo polideportivo
- Sergio Tortosa dimite como director deportivo de la SD Ibiza
- La Peña Deportiva pone el fútbol y la SD Ibiza, los goles
- Alianza entre dos grandes del baloncesto de Ibiza
- Jordi Marí, primer deportista de Ibiza en participar en los EUSA Games de deportes de contacto
- La número 1 del ranking mundial entrena en Ibiza Pádel Indoor
- Sergio Oruj, entrenador del San Pablo: «Creo que a algunos equipos no les gusta viajar a la isla, o tienen miedo»
- La SD Formentera se lleva el XII Trofeu Trasmapi frente a la SD Ibiza