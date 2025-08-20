6.000 euros por promocionar la marca ‘Ibiza’ para el ciclista Enrique Morcillo

El Consell de Ibiza ha formalizado un patrocinio de 6.000 euros destinado a promocionar la marca turística ‘Ibiza’ a través de la participación del ciclista ibicenco Enrique Morcillo en competiciones nacionales e internacionales de MTB durante 2025. Morcillo, formado en el BTT balear y con experiencia en pruebas de élite como la Titan Desert, la Cape Epic o la Vuelta a Ibiza MTB, se ha incorporado recientemente al equipo Scott Cala Bandida, con el que ya ha logrado éxitos.