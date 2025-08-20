Ciclismo

6.000 euros por promocionar la marca ‘Ibiza’ para el ciclista Enrique Morcillo

Salva Losa y Enrique Morcillo en el Consell Insular. | C.E.

Salva Losa y Enrique Morcillo en el Consell Insular. | C.E.

Redacción Deportes

Ibiza

El Consell de Ibiza ha formalizado un patrocinio de 6.000 euros destinado a promocionar la marca turística ‘Ibiza’ a través de la participación del ciclista ibicenco Enrique Morcillo en competiciones nacionales e internacionales de MTB durante 2025. Morcillo, formado en el BTT balear y con experiencia en pruebas de élite como la Titan Desert, la Cape Epic o la Vuelta a Ibiza MTB, se ha incorporado recientemente al equipo Scott Cala Bandida, con el que ya ha logrado éxitos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents