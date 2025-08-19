Primera RFEF
Tres días libres para la UD Ibiza antes del Sabadell
La plantilla de Paco Jémez disfruta de unas jornadas de descanso antes de la recta final
R. J. PALOMO
La plantilla de la UD Ibiza disfruta de tres días de descanso antes de afrontar la recta final de la pretemporada, que le llevará el sábado hasta tierras catalanas para enfrentarse con el Sabadell en el último partido amistoso.
El conjunto celeste, a las órdenes de Paco Jémez, retomará los entrenamientos el jueves con una doble sesión de trabajo, mientras que el viernes está prevista una sesión matinal antes de poner rumbo a Barcelona. Los futbolistas del plantel ibicenco afrontan varios días libres tras el mini ‘stage’ efectuado en Madrid, donde se enfrentaron al Atlético Madrileño, con victoria por 1-3, y con el Real Madrid Castilla, frente al que perdieron en tiempo de descuento por 2-1. El balance hasta ahora es de tres victorias y dos derrotas.
