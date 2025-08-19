El Trasmapi HC Eivissa vence en Benidorm en su primer amistoso

El Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa comenzó con buen pie su pretemporada 2025-26 tras imponerse este martes al BM Servigroup Benidorm (28-29) en su primer amistoso estival. El conjunto ibicenco logró una trabajada victoria frente a un rival exigente, recién descendido de la Liga ASOBAL, en un duelo igualado y de ritmo intenso que sirve de primera piedra de toque en la preparación.

Más allá del resultado, el choque dejó lecturas muy positivas para el cuadro que dirige Eugenio Tilves, especialmente por la aportación de los jóvenes canteranos, que tuvieron minutos de calidad en posiciones clave como el pivote, los extremos y la portería.

El técnico gallego valoró de manera muy satisfactoria la actitud de su plantilla tras un encuentro que afrontaron con varias bajas de última hora. "Ha sido un partido igualado, la verdad es que no me esperaba tanta igualdad porque teníamos jugadores tocados y solo pudimos venir con un portero y varios juveniles", explicó Tilves. "El equipo demostró mucha garra, competimos bien e intentamos hacer las cosas con la mayor seriedad posible. Dentro de poco ya habremos trabajado más con la gente nueva y corregiremos los errores típicos de pretemporada".

El entrenador destacó igualmente la buena disposición defensiva y la capacidad del equipo para mantener un ritmo alto en ataque pese a la falta de rodaje. "Muy buena actitud, tanto en el trabajo como en defensa, que todavía no habíamos preparado en profundidad. Pudimos correr, dar continuidad al juego y generar buenas acciones ofensivas sin tener demasiado trabajado, así que estoy muy contento con el esfuerzo", añadió.

De cara a los próximos compromisos para el equipo de División de Honor Plata masculina, Tilves subrayó la importancia de recuperar a los jugadores lesionados y seguir afinando detalles en los entrenamientos: "Lo más importante ahora es seguir trabajando bien. El sábado tenemos otra prueba importante en Mallorca y queremos continuar en esta dinámica positiva".

El siguiente test del Trasmapi HC Eivissa será en el Trofeu Illes Balears, que se disputará este sábado (17,30 horas) en La Salle Es Pont d’Inca, en Marratxí, donde los ibicencos se medirán al Handbol Mallorca.n