La SD Ibiza y la Peña Deportiva abren la temporada oficial este sábado

La temporada 2025-26 arranca de forma oficial para los equipos ibicencos este sábado, con un atractivo derbi en la fase autonómica balear de la Copa Real Federación Española de Fútbol (Copa RFEF). La SD Ibiza y la Peña Deportiva se enfrentarán en semifinales a partido único, a partir de las 19 horas en el campo de la Pista Sánchez y Vivancos de Can Misses-3.

El torneo, organizado por la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, reúne a cuatro equipos esta edición: SD Ibiza, Peña Deportiva, Andratx y Porreres. El formato es sencillo y directo: dos semifinales y una final. Los vencedores del duelo ibicenco se medirán en la final al ganador del Andratx–Porreres, que se juega el domingo en el Municipal de Sa Plana (18.30 horas).

El campeón balear obtendrá el billete para disputar la fase nacional de la Copa RFEF, donde entrarán en liza los vencedores de las distintas comunidades autónomas y otros equipos de Segunda Federación. Además del prestigio del título, la recompensa es mayúscula: los cuatro semifinalistas nacionales conseguirán plaza en la Copa del Rey.

Para SD Ibiza y Peña Deportiva, el primero de Segunda Federación y los peñistas recién descendidos a Tercera, el partido supone la primera prueba de fuego de la temporada. Con un formato a partido único, la emoción y la intensidad están aseguradas en este estreno oficial del curso futbolístico.