El Sa Real Ibiza refuerza su proyecto con el fichaje del base bielorruso Matsvei Litouka

El Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza continúa dando forma a su plantilla para la nueva temporada en Tercera FEB con la incorporación de Matsvei Litouka, joven base bielorruso que se convierte en el segundo fichaje de esta segunda etapa del club en la categoría.

Nacido en 2005, Litouka se formó en las filas del Tsmoki Minsk —actual Minsk Basketball—, el club más importante de su país y referencia en la cantera bielorrusa. En los últimos tres años ha desarrollado su progresión en la academia Zentro Basket de Madrid, una de las instituciones con mayor proyección en el baloncesto de formación en España.

El nuevo director de juego del Sa Real destaca por su amplia visión de juego, su acierto en el tiro exterior y una defensa intensa, cualidades que le convierten en un perfil idóneo para liderar el proyecto ibicenco desde la posición de base.

“Estoy muy contento de formar parte del Sa Real. Es un nuevo paso y un nuevo desafío en mi carrera, y estoy muy agradecido al club por la oportunidad que me ha dado. Por mi parte, daré todo y me entregaré al máximo para alcanzar los mayores logros con el equipo”, señaló el jugador en sus primeras declaraciones como nuevo integrante del conjunto ibicenco.

Con este movimiento, el club isleño refuerza su apuesta por talento joven y ambicioso, con el objetivo de consolidarse en Tercera FEB y seguir creciendo en el panorama del baloncesto nacional.