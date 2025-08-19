Nicolo Napoli, campeón del Trofeo Festes de ses Figueretes de ajedrez

Nicolo Napoli se ha alzado con el triunfo en el VII Torneo de ajedrez Festes de ses Figueretes, tras lograr 5 puntos en las seis rondas del trofeo. El jugador del Club Ajedrez Ibiza 64, con título de Maestro FIDE, demostró desde el primer momento por qué era el claro favorito. En segundo lugar, con los mismo puntos, ha quedado Brahian Guevara (Club Ibiza 64), mientras que el tercer puesto ha sido para el veterano Juan Bordes Ibáñez (Club Puig d’en Valls), con 4,5 puntos.

El torneo, ya tradicional durante las fiestas de este barrio, se celebró la semana pasada en el Hotel Ibiza Playa, con la organización de la Asociación de Vecinos de ses Figueretes y la colaboración del Club d’Escacs Puig d’en Valls. Además de los tres primeros puestos, se otorgaron premios al primer clasificado con ELO sub 2000, que fue para Marc Colom; para el mejor sub 1800, Izan Reyes, y para el mejor sub 1600, Xavi Marí.

En esta ocasión, y por primera vez en su historia, el torneo ha sido valedero para rating ELO FIDE de ajedrez clásico, por lo que solo han podido participar jugadores federados, con un total de 19 participantes. Por este motivo, y para mantener el carácter popular de esta cita veraniega, también se ha realizado un torneo amateur, para aficionados no federados, en el que han participado 11 ajedrecistas. El campeón de este torneo paralelo ha sido Vasile Luga Florian, con 5 puntos, seguido de Jakob Van Loid y Alejandro Antaki Zambrano.