El Gasifred echa a andar con ilusión y retos más ambiciosos

El Gasifred Atlético ya ha echado a andar. El conjunto celeste arrancó ayer los entrenamientos en el pabellón de es Viver con la vista puesta en su tercera temporada consecutiva en la Segunda División masculina de fútbol sala, una categoría exigente en la que el club pitiuso quiere dejar atrás los apuros vividos en los dos últimos cursos. La hoja de ruta para este año es clara: asentarse en la competición y dar un paso adelante que permita al equipo aspirar a cotas más ambiciosas que la mera permanencia.

Los futbolistas del Gasifred, el cuerpo técnico, directivos y representantes políticos del municipio de Eivissa.

Así lo subrayó el técnico José Fernández Cortina, que afronta con entusiasmo un nuevo proyecto en el banquillo ibicenco. «Empezamos los entrenamientos y lo enfocamos con ilusión porque ya es nuestra tercera temporada en Segunda División. Queremos dar un pasito hacia adelante, la intención es no sufrir como en las dos temporadas anteriores, donde el objetivo básico era la permanencia y este año intentaremos estar entre los ocho primeros, que nos dé un poco más de tranquilidad», señaló el preparador, convencido de que la plantilla ha dado un salto de calidad respecto a la pasada campaña.

El entrenador destacó la continuidad del bloque principal como una de las claves para el crecimiento del equipo. «Lo importante es que el grueso, la columna vertebral del equipo, se mantiene y los fichajes que hemos hecho dentro de nuestras posibilidades económicas. Hemos fichado únicamente jugadores nacionales, pero jugadores seleccionados, es decir, perfiles de jugadores donde íbamos más flojos y creemos que hemos acertado bastante», explicó. Con esos refuerzos puntuales, el Gasifred Atlético aspira a ser más competitivo y disponer de más recursos para afrontar una temporada que se presenta exigente desde el primer día.

El calendario, de hecho, no da tregua. El estreno liguero será el 20 de septiembre en la pista del Málaga Ciudad Redonda FS, uno de los equipos llamados a estar en la zona noble de la clasificación. Una semana después, los ibicencos deberán desplazarse de nuevo para visitar al Ejido, otro de los rivales de peso de la categoría. En la tercera jornada, el Gasifred recibirá en casa a Pinatar, conjunto también aspirante a las plazas de la fase de ascenso. «Nos ha tocado un calendario muy duro en las tres primeras jornadas, donde jugamos dos partidos fuera y luego recibimos a Pinatar, que son tres de los rivales que están para estar entre los cinco puestos de play-off. Lo encaramos con mucha ilusión porque creemos que hemos mejorado mucho la plantilla y que llevamos tiempo trabajando muy bien», apuntó Fernández Cortina.

La preparación hasta entonces será intensa. El Gasifred Atlético ha diseñado una pretemporada exigente, con amistosos de nivel que servirán para medir el estado del grupo. El primer test llega mañana, con un entrenamiento conjunto frente al Illes Balears Palma Futsal en Son Moix. Posteriormente, el 30 de agosto, los ibicencos se enfrentarán al Barça Atlètic en el pabellón Joan Gamper, a las cinco de la tarde, mientras que apenas 24 horas después viajarán a Martorell para medirse al Sala 5 en un encuentro disputado a mediodía. La serie de partidos de preparación continuará el 6 de septiembre en Sa Blanca Dona, donde recibirán al filial del Palma Futsal a partir de las 16.30 horas y finalizará el 11 de septiembre en Es Viver con un derbi insular frente al Ibiza Futsal en horario todavía por confirmar.

La plantilla de este curso mantiene la esencia del pasado, con jugadores que han sido fundamentales en las últimas campañas. Bajo la disciplina del club estarán Roger (4), Faly (5), Ricardo (6), Ramón Vargas (7), Moreno (8), Iker (10), Caruso (11), Hugo Alonso (16), Buitre (17), Miguel León (21), Uge (23), Raúl Sánchez (30), Álvaro (71) y Usama (99). Todos ellos formarán un bloque sólido en el que la experiencia de los veteranos y el empuje de los más jóvenes se combinarán para aspirar a objetivos mayores.

El cuerpo técnico también mantiene su estructura habitual, encabezado por José Fernández Cortina como entrenador. A su lado estarán Vicent Tur en las labores de delegado, Javier Perales como médico, Javi Torres en funciones de fisioterapeuta, Ángel Murillo como auxiliar e Ildefonso Ortiz en la gestión del material. Se trata de un grupo de trabajo cohesionado que ha sido pieza clave en la estabilidad del proyecto durante los últimos años.

Con todo ello, el Gasifred Atlético arranca un nuevo reto cargado de ilusión y confianza. El club quiere consolidarse en una categoría tan competitiva como la Segunda División y, por primera vez desde su ascenso, mirar hacia arriba sin la presión de luchar hasta el último momento por la permanencia.