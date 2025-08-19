El 'biker' de Ibiza Enrique Morcillo cierra la Swiss Epic en el puesto 23 junto a Sánchez

El biker ibicenco Enrique Morcillo completó este fin de semana una nueva participación internacional de prestigio en la Swiss Epic, una de las pruebas por etapas de mountain bike más exigentes y reconocidas del calendario mundial. Lo hizo junto a su compañero José María Sánchez, defendiendo los colores del Scott–Calabandida, y finalizó en la 23ª posición de la clasificación general élite masculina de esta cita pertenciente a las Epic Series tras cinco intensas jornadas en los Alpes suizos.

La dupla española arrancó con fuerza en la primera etapa, entre Davos y La Punt, donde cruzaron la meta en la 19ª posición (3:33:21). A partir de ahí mantuvieron un rendimiento regular en todas las jornadas, siempre dentro del top-30, lo que les permitió asentarse en la zona media de la clasificación.

En la segunda etapa, con final en La Punt, fueron 23º (2:54:16), mismo puesto que ocuparon en la general provisional con un acumulado de 6:27:37. La dureza del recorrido alpino se hizo notar en la tercera jornada, con ascenso al Bernina Pass, donde acabaron 26º (2:11:18).

En el cuarto parcial, de regreso de La Punt a Davos, Morcillo y Sánchez recuperaron posiciones con un sólido 22º puesto (2:34:32), para rematar la competición con su mejor actuación en la jornada final, dentro del exigente circuito de Davos, donde fueron 21º (2:43:54).

El balance global fue un 23º lugar en la clasificación final, con un tiempo total acumulado de 13:57:21, a poco más de una hora y trece minutos del dúo vencedor.

La victoria absoluta fue para el equipo Torpado Kenda FSA, formado por el italiano Fabian Rabensteiner y el australiano Casey South, con un registro de 12:44:20. Les acompañaron en el podio los conjuntos Klimatiza Orbea (Marc Stutzmann y Samuele Porro) y KTM Spada powered by Brenta Brakes (los hermanos Nicolas y Lorenzo Samparisi).

Con esta actuación, Enrique Morcillo vuelve a dejar el nombre de Ibiza en la élite del BTT internacional, sumando experiencia y kilómetros de calidad en una cita que reúne cada año a muchos de los mejores especialistas del mundo en pruebas por etapas.