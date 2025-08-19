Alianza entre dos grandes del baloncesto de Ibiza

El Club Bàsquet Sant Antoni y el Club Esportiu Can Cantó han cerrado un acuerdo de colaboración para el crecimiento de ambas entidades en todo lo relacionado con la formación de entrenadores y jugadores de base. No se trata de una fusión de clubes sino de un convenio con el objetivo de unir fuerzas para el impulso de baloncesto en Ibiza, funcionando como entidades con identidad propia pero con lazos que permitan compartir sinergias. El presidente de los santonienses, Vicente Costa, y el representante de los de Vila, Rafael Roselló, rubricaron este lunes, en las oficinas del Sant Antoni, la nueva etapa para ambos clubes.

Con esta alianza se persigue la optimización de recursos, tanto humanos como materiales, enfocando todo ello hacia diferentes vertientes. Una de ellas será la de la formación de equipos para que sean más competitivos en distintas categorías. Por ejemplo, dada la limitación de jugadores, se creará una única plantilla júnior para participar en dicha división a nivel autonómico. Ante la escasez de jugadores del Sant Antoni en este grupo de edad, la colaboración con el Can Cantó es vital.

Estos deportistas júnior se encontrarán en el radar del filial sénior B del Sant Antoni, que dirigirá el prometedor técnico Adri Ferrer, y al que se quiere colocar en Tercera FEB en próximas temporadas. El deseo es que los baloncestistas locales tengan la oportunidad de militar en una escuadra de nivel y, en el futuro, dar el salto al equipo de Segunda FEB, que esta nueva temporada quiere pelear, otra vez, por subir a la ansiada Primera FEB.

El reto es construir una base de conjuntos más sólida y estable, de tal manera que los diferentes saltos en las etapas formativas se produzcan de la forma más adecuada y con todas las garantías posibles.

Formación de entrenadores

Del mismo modo, se pretende ampliar la formación interna de entrenadores, lo que redundará en una mejora integral de los jugadores. Se contará semanalmente con nuestros mejores profesionales para tecnificar, apoyar y formar a nuevos entrenadores de ambos clubs con la finalidad de crecer también como técnicos. Tener mejores ‘maestros’ en nuestros equipos de base servirá para obtener baloncestistas más completos, que pueden llegar algún día al primer equipo del Sant Antoni.

"Estamos convencidos de que, trabajando juntos, podemos construir un proyecto deportivo más fuerte, representativo y sostenible para las futuras generaciones de nuestra isla", indicaron en un comunicado.