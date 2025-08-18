La número 1 del ranking mundial entrena en Ibiza Pádel Indoor

Los mejores jugadores del mundo de pádel siguen dejándose ver por Ibiza. Tras la reciente exhibición que impartieron figuras como Coki Nieto y Juan Martín Díaz en el torneo Ibiza-Miami, y siendo el 'Lobo' Juan Lebrón un asíduo a la isla, ahora ha decidido mantener su preparación en las instalaciones de Ibiza Pádel Indoor la argentina Delfina Brea. La jugadora de 25 años comparte número uno en el ranking mundial junto a la menorquina Gemma Triay, con quien forma pareja desde hace unos meses. Delfi Brea, que ha alcanzado recientemente el cetro internacional tras una etapa jugando con la malagueña Bea González, entrenó en la pista cubierta central del conocido complejo deportivo de sa Carroca junto a su hermana y unos amigos. Y no dudó en charlar y fotografiarse con personalidades del pádel insular como Damià Massanet, Juez Árbitro Nacional de pádel.