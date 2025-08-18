El Municipal de Can Cantó acogió este domingo un interesante duelo amistoso entre el Inter Ibiza y la Peña Deportiva, dos equipos que este curso compartirán grupo en la Tercera RFEF. El choque sirvió como primera toma de contacto entre ambos tras un verano marcado por los movimientos en la categoría: el Inter celebra su reciente ascenso, mientras que la Peña afronta la campaña tras descender desde Segunda RFEF. El encuentro fue equilibrado y terminó con empate a dos goles. Cardona y Félix firmaron las dianas del conjunto dirigido por Carlos Fourcade, mientras que Saza y Fraile respondieron para el plantel de Raúl Garrido. La Peña pudo llevarse el triunfo, pero Santi Rosa desperdició un penalti. El amistoso dejó buenas sensaciones en ambas escuadras, que comienzan a afinar su puesta a punto de cara a una exigente temporada.

El Inter Ibiza y la Peña Deportiva firman tablas (2-2) en Can Cantó | P.D.