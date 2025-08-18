Fútbol | Pretemporada
El Inter Ibiza y la Peña Deportiva firman tablas (2-2) en Can Cantó
R. J. Palomo
El Municipal de Can Cantó acogió este domingo un interesante duelo amistoso entre el Inter Ibiza y la Peña Deportiva, dos equipos que este curso compartirán grupo en la Tercera RFEF. El choque sirvió como primera toma de contacto entre ambos tras un verano marcado por los movimientos en la categoría: el Inter celebra su reciente ascenso, mientras que la Peña afronta la campaña tras descender desde Segunda RFEF. El encuentro fue equilibrado y terminó con empate a dos goles. Cardona y Félix firmaron las dianas del conjunto dirigido por Carlos Fourcade, mientras que Saza y Fraile respondieron para el plantel de Raúl Garrido. La Peña pudo llevarse el triunfo, pero Santi Rosa desperdició un penalti. El amistoso dejó buenas sensaciones en ambas escuadras, que comienzan a afinar su puesta a punto de cara a una exigente temporada.
- Ibiza tendrá un nuevo polideportivo
- Una ilusionante UD Ibiza golea a la SD Ibiza en el derbi de Vila
- Sergio Tortosa dimite como director deportivo de la SD Ibiza
- La Peña Deportiva pone el fútbol y la SD Ibiza, los goles
- Jordi Marí, primer deportista de Ibiza en participar en los EUSA Games de deportes de contacto
- María José Castillo, presidenta de la SD Portmany: «El cuerpo técnico y el entrenador decidirán si necesitan algún refuerzo más»
- Sergio Oruj, entrenador del San Pablo: «Creo que a algunos equipos no les gusta viajar a la isla, o tienen miedo»
- Adrián Guirado se erige como protagonista en la XL Milla Urbana