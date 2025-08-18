Elías Escandell firma un top-10 en la cita europea de Suecia

El piloto ibicenco Elías Escandell, del Motoclub de Formentera i Ibiza, volvió a dejar constancia este fin de semana de su gran nivel competitivo en el Campeonato de Europa de Motocross. El joven ibicenco firmó una destacada novena posición en la categoría EMX250 en la prueba disputada en Uddevalla (Suecia), uno de los trazados más exigentes del calendario.

El circuito sueco, de terreno duro, técnico y con numerosos desniveles naturales, presentó un escenario espectacular tanto para pilotos como para el público. Tras una jornada de sábado con condiciones óptimas, el paso continuado de mangas del Europeo y del Mundial fue deteriorando el terreno, que acabó repleto de profundas roderas.

Escandell, que continúa recuperándose de la lesión sufrida a principios de temporada, demostró estar de nuevo en plena forma desde los entrenamientos. En los libres del sábado firmó el cuarto mejor tiempo de su grupo, mientras que en los cronometrados volvió a destacar con la quinta mejor marca, asegurándose así una buena posición en la parrilla de salida.

En la primera manga, disputada el sábado, el piloto isleño arrancó entre los diez primeros y, pese a perder algo de tiempo en los adelantamientos, mostró un gran ritmo de carrera. Su mejor vuelta llegó en la penúltima, confirmando su solidez hasta el final. Cruzó la meta en una excelente séptima plaza.

El domingo, en la segunda manga, Elías protagonizó una gran salida que lo colocó en quinta posición. Sin embargo, una incidencia con sus gafas y una caída le hicieron perder puestos. Pese a una segunda caída fruto de la presión por recuperar, el piloto pitiuso supo recomponerse y acabar la carrera en duodécima posición.

La suma de resultados permitió a Escandell cerrar la prueba en una brillante novena posición, un resultado que lo devuelve al top-10 del campeonato continental y confirma su regreso a la élite tras los contratiempos físicos.

El piloto del Motoclub de Formentera i Ibiza afrontará el próximo fin de semana la duodécima y penúltima cita del Europeo en el circuito de Arnhem (Holanda), donde espera seguir brillando y peleando por las posiciones de cabeza.