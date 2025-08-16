La UD Ibiza con más gol afila sus colmillos para la Liga

La UD Ibiza encara la recta final de su preparación para el curso 2025-26 con un balance que invita al optimismo. El conjunto celeste suma 14 goles en cuatro partidos amistosos, lo que confirma el salto de calidad de un equipo que, desde la llegada de Paco Jémez, ha consolidado un estilo ofensivo, ambicioso y reconocible. Además, el rendimiento de los nuevos fichajes ratifica el acierto, al menos por el momento, de la dirección deportiva encabezada por Javi Lara, en su primera temporada al frente de la planificación.

El estreno, ante el Al-Arabi catarí (2-5), se resolvió con derrota, pero dejó los primeros destellos ofensivos. Fran Castillo y Del Pozo, dos de las incorporaciones del verano, fueron los goleadores en un encuentro condicionado por el menor rodaje físico de los ibicencos frente a un rival más avanzado en su preparación.

La reacción fue inmediata. Frente al Al-Riyadh saudí (2-5), la UD Ibiza firmó un primer tiempo de gran nivel que sentenció el choque. Con una enorme efectividad, los celestes anotaron cinco tantos gracias a la presión tras pérdida y la verticalidad en ataque. Los goleadores fueron obra de Señé, Fede Vico, Sofiane, Gallar de penalti y Bebé con una gran cabalgada.

El tercer test, el derbi contra la SD Ibiza (4-1) en el Trofeo Festes de la Terra, confirmó la progresión del equipo. El conjunto rojillo se adelantó, pero la reacción celeste fue incontestable. Nacho igualó el choque de cabeza, Mounir se estrenó en acción personal, y en la segunda mitad Fede Vico vio de nuevo portería y Paolo redondeó la goleada. La participación de los refuerzos volvió a ser decisiva en un partido que, más allá del carácter amistoso, se disputó con alta intensidad.

La confirmación llegó en Madrid frente al Atlético Madrileño (1-3). Tras encajar el 1-0, el Ibiza demostró madurez competitiva para remontar con los tantos de Fede Vico —de penalti—, Sofiane, que prolongó su idilio con el gol, y Ernesto, otro de los jugadores que ha dado un paso al frente en esta pretemporada.

Reparto goleador

El reparto goleador refleja tanto la riqueza táctica como la profundidad de la plantilla, con un reparto coral de los tantos y protagonismo repartido entre todos los futbolistas que componen la plantilla de Paco Jémez. Por si fuera poco, la pugna entre Sofiane y Davo por el puesto de delantero centro se ha convertido en el gran atractivo, mientras que la segunda línea aporta gol y continuidad en el juego ofensivo.

El impacto de los fichajes confirma el buen papel de Javi Lara en su debut como director deportivo, aunque deberán demostrarlo en Liga. La llegada de jugadores con experiencia y capacidad inmediata de rendimiento ha elevado el nivel competitivo del grupo, al menos durante la pretemporada. Y a diferencia de años anteriores, la gran capacidad goleadora del equipo invita a la ilusión.

Con tres victorias consecutivas y un estilo reconocible, la UD Ibiza encara el próximo amistoso frente al Real Madrid Castilla (hoy, 10,30 horas) con la convicción de que su proyecto va por el buen camino. El verano aún no ha terminado, pero en Can Misses ya se respira optimismo. El fútbol ofensivo de la UD Ibiza, sus nuevas incorporaciones y la irrupción de su pareja de delanteros ofrecen motivos de sobra para creer que esta temporada puede ser diferente. Y los goles, por ahora, son el mejor aval.