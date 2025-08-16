La SD Formentera se lleva el XII Trofeu Trasmapi frente a la SD Ibiza

La SD Formentera, de Tercera RFEF, se alzó este sábado con el XII Trofeu Trasmapi después de vencer por 1-0 a la SD Ibiza, de Segunda RFEF, en el encuentro disputado en el campo municipal de Sant Francesc. El club rojinegro agradeció públicamente el respaldo de su principal patrocinador, la naviera Trasmapi, cuyo apoyo ha hecho posible, un año más, la celebración de este tradicional torneo veraniego, así como el crecimiento del fútbol en la isla. Desde la entidad formenterense también tuvieron palabras de reconocimiento para el rival de esta edición, la SD Ibiza, por su participación en un trofeo que ha alcanzado ya su duodécima edición. Por último, el Formentera quiso mostrar su gratitud a la afición que se dio cita en las gradas y que animó al equipo durante el encuentro, contribuyendo al ambiente festivo y deportivo que rodeó a esta cita de pretemporada.