El San Pablo considera «un agravio importante» su inclusión en el Grupo 1 de Segunda División

El CD San Pablo Ibiza ha mostrado su malestar tras la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de incluirlo, junto al Menorca Futsal, en el Grupo 1 de la Segunda División de fútbol sala femenino para la temporada 2025-26, junto a equipos del noroeste peninsular. Una reestructuración que, según la entidad ibicenca, supone un importante perjuicio económico y logístico.

En un comunicado oficial, el club manifiesta que no están «conformes con la decisión adoptada por los organismos competentes» y considera que la resolución provoca «un agravio importante» y un «profundo malestar» en la entidad. Aunque descarta acudir a la vía judicial, mantiene conversaciones con administraciones y federaciones para defender lo que cree justo para el equipo y su afición.

La medida llega tras el rechazo, por unanimidad, del recurso que San Pablo y Menorca Futsal presentaron contra la resolución del Juez Único de Competiciones No Profesionales, que optó por una distribución aprobada por representantes federativos y sustentada —según la RFEF— en criterios de «menor dispersión territorial» y «ahorro global» de más de 63.000 euros.

Sin embargo, el San Pablo sostiene que su inclusión en el Grupo 1 implicará desplazamientos más largos, mayor gasto en vuelos y noches de hotel, ya que en partidos de tarde no podrán regresar a Ibiza el mismo día. Una situación que, advierten, encarecerá notablemente el presupuesto, poniendo en riesgo la viabilidad de la temporada.

El club reitera su compromiso con jugadoras, afición, patrocinadores e instituciones, y asegura que seguirá trabajando «con seriedad y unidad» para que el proyecto deportivo continúe creciendo. No obstante, no descarta estudiar medidas drásticas si no se garantiza la sostenibilidad económica, como ya ha hecho el Sporting Club Garrovilla, que renunció a su plaza por motivos similares.