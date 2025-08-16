Anthony Kwabena, músculo para la medular del Formentera

La SD Formentera sigue configurando su equipo para la temporada 2025-26, en la que competirá en Tercera RFEF, y este viernes anunció la incorporación de Anthony Peter Kwabena (Ghana, 22/05/2001), centrocampista de contención «que destaca por su capacidad de trabajo, solidez táctica y calidad con el balón en los pies», afirma el club en un comunicado.

Este es el undécimo fichaje del conjunto rojinegro, que tratará de regresar a Segunda RFEF bajo la dirección técnica de Maikel Romero.

Kwabena, de 24 años, llega procedente del Club Atlético Paso, con quien compitió durante la segunda vuelta de la temporada 2024-25 en Segunda Federación, participando en nueve partidos oficiales. Inició la temporada en el CD Azuaga (Córdoba), de Tercera RFEF, equipo al que había llegado el curso anterior procedente del CD Badajoz.